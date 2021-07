Con un occhio al presente e uno al futuro della gamma sportiva N, Hyundai lancia la N-Driving Experience, un concorso che mette in palio 10 esperienze in pista all’Autodromo di Monza. Protagonista dell’evento sono la i20 N e la i30 N restyling, le quali aprono una stagione di nuovi modelli N in arrivo nei prossimi mesi.

Il concorso

Per partecipare al concorso è necessario prenotare un test drive di un modello Hyundai entro l’8 luglio attraverso il sito dedicato. In alternativa, si può richiedere un preventivo anche attraverso la piattaforma Hyundai Click To Buy.

Hyundai i20 N (2021) Hyundai i30 N restyling

L’esperienza si terrà il 21 e 22 luglio e i vincitori potranno partecipare alle lezioni di teoria di guida e ad una cena nei paddock dell’autodromo. Il giorno successivo sono in programma i test-drive veri e propri a bordo delle due nuove N, pronte ad esordire anche in Italia.

L’i20 N è derivata dalla i20 che compete nel campionato WRC ed è dotata di un 1.6 turbo da 204 CV e cambio manuale a 6 rapporti. L’i30 N restyling debutta con un 2.0 turbo potenziato fino a 280 CV e 392 Nm di coppia e con un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti (N DCT).

La famiglia si allarga

Al momento, la gamma N comprende anche la Kona e la i30 N Fastback. Inoltre, quasi tutti i modelli Hyundai sono disponibili con l’allestimento N Line che dona dettagli sportivi ed interni esclusivi.

La Casa sudcoreana è al lavoro per ampliare la gamma N ed N Line fino a 18 modelli entro il 2022 includendo varianti in ognuno dei principali segmenti. I piani potrebbero tradursi in tre nuovi modelli N ad alte prestazioni.

Il primo di questi dovrebbe essere l’Elantra N, una berlina media già annunciata con un teaser ed equipaggiata col 2.0 da 280 CV. L’altra indiziata potrebbe essere la Tucson N, per la quale si parla di una potenza fino a 340 CV attraverso un 2.5 benzina o un 2.0 assistito da un’unità elettrica.

Inoltre, non sono escluse del tutto le varianti N della i30 Wagon (per lanciare la concorrenza alla Cupra Leon Sportstourer e alla Volkswagen Golf R Variant) e della Bayon (rivale diretta, ad esempio, della Ford Puma ST).