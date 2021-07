Una delle formule più moderne per l’acquisto di un’auto è sicuramente il noleggio a lungo termine: Peugeot lo sa bene, e fino al 31 luglio propone anche sulla grande SUV 5008 un’offerta firmata Free2Move Lease.

Il modello di esempio scelto tra le promozioni di luglio è la Peugeot 5008 BlueHDi 130 S&S Allure Pack MT, che con l'offerta Peugeot si può acquistare versando un anticipo di 7.915 euro, e quindi 11 rate da 299 euro al mese.

Per questo importo, calcolato sulla provincia di Milano, si coprono quasi tutte le spese di gestione dell’auto: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale per l’intera giornata con auto sostitutiva, assicurazioni RCA, incendio e furto, e anche il bollo. Al termine, dopo non più di 20.000 km, c’è una maxi rata di 9.566,50 euro che, volendo, si può anche riscattare ratealmente.

Vantaggi

Le offerte di leasing per privati o di noleggio a lungo termine sono sempre più diffuse quando si vuole sfruttare il vantaggio di avere un’unica rata per tutto, senza preoccuparsi dei costi di gestione ordinari, dal bollo all’assicurazione.

Con un usato in permuta, si copre facilmente l’anticipo, e le rate di un anno a meno di 300 euro potrebbero far propendere a fine contratto per l’acquisto di un’altra vettura con la stessa rata.

Svantaggi

Non è un’offerta adatta per chi vuole tenere la vettura per lungo tempo: le condizioni agevolate, infatti, durano soltanto 12 mesi. Rispetto a quanto indicato nell’esempio, possono esserci limitazioni territoriali per l’esatta definizione dei costi dei servizi.

In sintesi