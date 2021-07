Molte Case automobilistiche come BMW hanno da tempo formule di leasing destinate alle aziende: ora che la proprietà dell’auto è sempre meno importante, anche per una Serie 2 Gran Coupé è possibile l’acquisto in leasing, disponibile da qualche tempo anche per i clienti privati.

Nelle offerte di luglio, ma con scadenza effettiva al 30 settembre 2021, BMW propone il leasing operativo Why-Buy EVO: in pratica, un leasing IVA compresa che permette di associare pacchetti di servizi nella rata mensile. Una BMW Serie 2 Gran Coupé 218d M Sport può essere quindi prenotata con un anticipo di 11.760 euro, e 36 rate da 259,69 euro, per un massimo di 45.000 km.

I gruppi di servizi inclusi in questa rata sono parecchi, come ad esempio assicurazione RCA, bollo auto, immatricolazione e messa su strada, manutenzione ordinaria con 5 anni o 100.000 km, assistenza e soccorso stradale. Aumentando la rata, si possono aggiungere altre forme di assicurazione.

Vantaggi

L’esperienza accumulata con le aziende permette di gestire una vettura premium come la serie 2 a quattro porte, pagando una rata che comprende la maggior parte delle spese, tranne poche eccezioni come i carburanti. L’importo di 260 euro circa per tre anni è piuttosto interessante, soprattutto compensando la rata iniziale con una permuta, e tenendo conto dei servizi inclusi.

Svantaggi

Attenzione agli importi esemplificativi, che sono calcolati sulla provincia di Milano, e su un modello con allestimento specifico, ma al quale potranno essere aggiunti optional. Per questa formula di leasing, non è indicato un eventuale riscatto finale: come in azienda, al termine si passa ad un’altra vettura, facendosi scontare la precedente.

In sintesi