Le prime immagini della nuova Jeep Grand Cherokee, quella che si affianca alla versione L a 7 posti già svelata in America, sono state ufficializzate nel corso dell'EV Day di Stellantis.

Al momento abbiamo solo le foto e pochissime informazioni tecniche sul SUV fuoristrada di quinta generazione a 5 posti, ma la novità più importate è stata svelata: sarà ibrida plug-in e prenderà il nome di Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid.

La scopriamo del tutto a fine agosto

Il debutto ufficiale della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è fissato per il prossimo Salone di New York in programma dal 20 al 29 agosto 2021. La prima Grand Cherokee elettrificata della storia arriva dopo cinque generazioni, quasi trent'anni di carriera e più di 7 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo.

Motore 2.0 turbo come la Wrangler?

La sigla 4xe applicata al portellone fa pensare che sotto il cofano anteriore della nuova Gran Cherokee ci possa essere un sistema ibrido ricaricabile simile a quello della Wrangler 4xe, vale a dire il motore 2.0 turbo benzina abbinato a due motori elettrici, con potenza complessiva attorno ai 380 CV.

Jeep Grand Cherokee 4xe Jeep Wrangler 4xe

Per conoscere l'autonomia elettrica, che sulla Wrangler 4xe arriva a 50 km, occorrerà attendere ancora poco più di un mese, sino a fine agosto quando sapremo anche tutte le altre dotazioni e tecnologie della prima Grand Cherokee ibrida.