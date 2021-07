La giovane storia di Rimac Automobili e del suo fondatore Mate Rimac si intreccia con quella più che centenaria di Bugatti, il marchio alsaziano di hypercar extra lusso che sarà guidato dall'imprenditore bosniaco-croato in una nuovissima joint venture con Porsche.

L'incredibile sfida che dovrà affrontate Rimac sarà quella di sviluppare l'hypercar Bugatti del futuro, puntando sull'elettrificazione e, in un futuro ancora più lontano sull'elettrico puro. Entro pochi anni vedremo quindi una Bugatti ibrida, ma non sappiamo se questa erede elettrificata della Chiron utilizzerà ancora il famoso W16 quadriturbo.

Nell'attesa, lo stesso Mate ci assicura che le Bugatti di domani non saranno delle Rimac col marchio francese. Partendo da questo spunto vogliamo oggi confrontare le due hypercar attuali della joint venture: Rimac Nevera e Bugatti Chiron, ovvero elettrico contro termico in una sfida sulla carta che propone numeri da capogiro. Vediamoli assieme.

Sembra strano, ma due delle auto più potenti e veloci al mondo sfruttano tecnologie diametralmente opposte. Da una parte c'è la Rimac Nevera che alza ulteriormente l'asticella delle hypercar elettriche a zero emissioni puntando su una potenza di 1.914 CV.

Dall'altra c'è la Bugatti Chiron che è forse la frontiera più estrema dei motori a combustione interna, con il suo straordinario motore W16 quadriturbo benzina di 8 litri e 1.500 CV. Un autentico capolavoro di ingegneria meccanica che è stato voluto dallo scomparso numero uno del Gruppo Volkswagen, Ferdinand Piech.

Nelle dimensioni, le due hypercar più estreme sul mercato e così tanto diverse tra loro per meccanica, sono molto vicine, con la Nevera che risulta più lunga di 20 cm rispetto alla Chiron, ma che è anche leggermente più stretta e alta uguale.

Anche il passo vicino ai 2,70 metri è molto simile, mentre nel peso risulta più leggera la Bugatti, di 155 kg. La Rimac paga lo scotto della batteria litio manganese nichel da 6.960 celle e tocca i 2.150 kg. La maggiore potenza della Nevera le consente però di vantare un rapporto peso/potenza più favorevole rispetto alla Chiron: 1,12 kg/CV contro 1,30 kg/CV.

Per tenere il passo del W16 quadri-turbo della Chiron, alla Nevera servono ben quattro motori elettrici abbinati a due cambi monomarcia. In questo modo si compie la magia di Rimac che tira fuori dalla sua nuova biposto la bellezza di 1.914 CV da contrapporre ai 1.500 CV della Bugatti.

Su entrambe le vetture la trazione è integrale, ma mentre sull'elettrica è ottenuta applicando potenza e coppia di ogni motore elettrico alle singole ruote, sulla Chiron troviamo un più classico sistema meccanico con alberi di trasmissione e due differenziali. A proposito di coppia, possiamo notare che la Nevera stravince e si porta a casa un bottino di 2.360 Nm.

Eccoci arrivati alle prestazioni di queste due mostruose rappresentanti di due opposte scuole tecniche. Parliamo di velocità e tempi di accelerazione da record del mondo, con la Bugatti Chiron che vince di poco la sfida della velocità massima toccando i 420 km/h. La Rimac Nevera si prende la sua rivincita accelerando da 0 a 100 km/h in appena 1,97 secondi.

Rimac Nevera Bugatti Chiron Velocità 412 km/h 420 km/h Accelerazione 0-100 km/h 1,97 secondi 2,4 secondi Accelerazione 0-300 km/h 9,3 secondi 13,1 secondi Consumo ed emissioni CO2 N.D. - 0 g/km 22,5 l/100 km - 516 g/100 km Capacità batteria/serbatoio 120 kWh 100 l Autonomia 550 km 444 km

Altrettanto spaventoso è il tempo di accelerazione da 0 a 300 km/h della Nevera che con 9,3 secondi si permette di staccare la Chiron di quasi quattro secondi. Impressiona anche il divario di emissioni di CO2 che sulla Rimac è pari a zero come su ogni elettrica pura, ma che sulla Bugatti tocca un limite quasi insuperabile di 516 g/km: più di mezzo chilo di anidride carbonica emessa in atmosfera ogni cento chilometri!