Il prossimo 10 agosto, al Four Rings design center di Malibu, in California, Audi presenterà la concept Skysphere. Per dare un'anticipazione della vettura, Marc Lichte, a capo del Design di Audi, e Henrik Wenders, Audi Senior Vice President, sono stati protagonisti di un video in cui raccontano dove nasce l'ispirazione per il nuovo modello.

Lichte e Wenders spiegano che la Skysphere rende omaggio alla Horch 853A, bellissima cabrio presentata nel 1938. Entrambi i modelli hanno un lunghissimo cofano anteriore e un posteriore scolpito ma, allo stesso tempo, filante. A vedere il teaser, non si può che concordare. E anche se non si vede nessun dettaglio degli interni, è facile immaginare che l'abitacolo accolga gli occupanti in un ambiente lussuoso e perfettamente rifinito con materiali di pregio e tecnologie di ultima generazione.

Sarà autonoma e (forse) elettrica

Anche per conoscere i dettagli del powertrain si dovrà attendere il 10 agosto. Si pensa però che l'Audi Skysphere possa essere spinta da uno schema propulsivo a zero emissioni. Insomma, quel lungo cofano potrebbe essere solo un esercizio di stile e non avrebbe necessità di coprire chissà che motore.

Che l'Audi Skysphere possa essere elettrica lo si pensa anche per il fatto che la Casa ha dichiarato che sarà equipaggiata con tutte le ultime tecnologie di cui il marchio dei Quattro Anelli, che dal 2026 sarà esclusivamente elettrico, dispone.

Per quanto a questa affermazione sia seguita la precisazione che questa concept vuole mostrare nuovi dispositivi di assistenza alla guida, potendo diventare sia un'auto estremamente coinvolgente per il conducente, sia un'auto in grado di accompagnare a destinazione senza necessità di intervento umano. In questo caso, l'abitacolo si dovrebbe trasformare in una sorta di salotto su ruote.

Tre concept per definire il futuro

La Skysphere fa parte di una nuova trilogia di concept che Audi vuole realizzare allo scopo di reinventare la mobilità e trasformarla in qualcosa di diverso da quella che oggi conosciamo. Del progetto fanno parte anche la Grand Sphere e la Urban Sphere. Tutte e tre saranno dotate di una tecnologia in grado di riconoscere chi si siede al volante impostando tutte le funzioni in base alle sue preferenze.

Fotogallery: I teaser dei 3 prototipi Audi Sphere

3 Foto

Della Grand Sphere è già stato mostrato un teaser, in cui si vede una lunghissima berlina dalla linea filante con abitacolo iperspazioso e guida autonoma di livello 4. Questa sarà mostrata in anteprima al Salone di Monaco in programma questo autunno. La Urban Sphere, invece, arriverà nel 2022. Al momento è stata anticipata solo da un teaser che mostra un veicolo con carrozzeria crossover che, come si intuisce dal nome, sarà pensato per muoversi prevalentemente in città.