Recuperare per un modello di serie il nome di una concept car, anche se non direttamente "imparentata", è una pratica abbastanza comune per Renault. Basti pensare a modelli come Modus, Koleos, Wind, Fluence e Zoe, arrivati con aspetto e architettura alla versione di serie spesso molto differenti da quelli dai prototipi omonimi che li hanno preceduti.

Di questa lista fa parte anche Talisman: il modello attuale, in commercio da circa sei anni, è una berlina/wagon media erede della Laguna e rivale della Volkswagen Passat, e segue un'altra berlina del 2012 proposta però soltanto in Asia. I realtà però, il nome Talisman è apparso molto prima, addirittura nel 2001, su una concept decisamente diversa da entrambe.

Sofisticata fuori e dentro

Ispirata alla Renault Initiale Paris Concept del 1995, Talisman è stata ideata durante il regno del capo progettista Renault Patrick Le Quement ed esposta al Salone di Francoforte 2001. I primi schizzi risalgono però al 2000, quando il progetto era ancora noto internamente con il codice Z12.

Per lo stile sono in realtà state formulate diverse proposte, quattro delle quali sono diventate prototipi in scala 1/5 sottoposti al team di progettazione e a Le Quement. Alla fine la scelta è caduta su questa soluzione, con abitacolo 2+2 e una carrozzeria che combinava coupé e hatchback, dotata di porte ad "ala di gabbiano" apribili verso l'alto.

Lunga 4,8 metri, Talisman Concept vantava una meccanica di origine Infiniti, il marchio di lusso di Nissan (legata a Renault) che ai tempi non era ancora approdato in Europa, e per l'esattezza il V8 da 4,5 litri utilizzato ai tempi sulle grandi berline Q45 ed M45 e poco dopo sulla prima generazione del SUV FX45.

C'erano anche dettagli sofisticati come schermi LCD, sistema GPS e un orologio Tag Heuer al centro della consolle. quest'ultima era mobile, in modo da liberare lo spazio per salire e scendere visto che i sedili erano fissi, in un solo blocco, con curiose cinture di sicurezza centrali che si indossavano verso l'esterno rese necessarie dall'assenza di montanti laterali poiché le portiere occupavano tutta la fiancata. Niente retrovisori, sostituiti da mini-telecamere che all'epoca erano ancora fantascientifiche mentre ai giorni nostri se ne iniziano a vedere su modelli di serie.

Talisman Concept non ha dato vita a nessun modello di serie, ma si inserisce sicuramente in un percorso di ricerca stilistica che ha dato risultati a lungo termine. Alcune soluzioni, come le forme spigolose del frontale e le prese d'aria a lamelle ai lati dello stemma sono infatti riprese da un'altra concept, la Vel Satis del 1998, e si ritrovano sull'omonimo modello di serie che Renault ha lanciato nel 2002.