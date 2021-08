Con le formule del noleggio a lungo termine, anche vetture al di fuori degli incentivi statali per i valori di emissioni, come ad esempio l’Alfa Romeo Giulia turbodiesel da 190 CV, possono comunque usufruire per il mese di agosto di offerte interessanti.

La proposta Leasys Noleggio Chiaro prevede infatti un anticipo iniziale e una rata comprendente quasi tutte le spese di gestione; al termine si può restituire la vettura, oppure si ha diritto di prelazione sul riacquisto, ad un valore già noto.

Per una Alfa Romeo Giulia Business 2.2 turbo diesel da 190 CV a trazione posteriore, l’anticipo previsto è di 13.900 euro, IVA inclusa.

I canoni mensili sono quindi 36 da 349 euro, e comprendono copertura RCA, incendio e furto e riparazione danni con penale risarcitoria, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care, e l’utilizzo gratuito dell’app Leasys UMove, per gestire il contratto di noleggio e i servizi di mobilità.

Al termine, il prezzo finale sarà di 24.541 euro, per un totale di 60.000 km; altrimenti, si potrà restituire la vettura.

Vantaggi

Queste soluzioni di noleggio a lungo termine per la Giulia permettono, con un anticipo sostituibile con una permuta, di versare rate mensili non troppo alte, nell’ordine dei 350 euro, e di ottenere il pagamento della maggior parte delle spese di gestione. In questo caso, ad esempio, si pagano diverse assicurazioni, manutenzione anche straordinaria e assistenza stradale.

Svantaggi

Come per i noleggi aziendali, questa offerta di Alfa Romeo è poco adatta per il possesso della vettura: meglio pensare alla restituzione o alla sostituzione, al termine del pagamento delle rate.

In sintesi