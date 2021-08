Sognata, voluta, progettata dall’Ingegner Gianpaolo Dallara in persona, la Dallara Stradale è sin dall’inizio un’auto "personale", realizzata cioè secondo gli – altissimi – standard di un uomo che è diventato leggenda per il motorsport e l’automobilismo in generale.

La Stradale EXP è l’espressione massima di questa ricerca dell’eccellenza e, con le nuove immagini rilasciate sui profili social della Casa di Varano de’ Melegari, i designer mostrano quanto la personalità della barchetta italiana possa essere ancora portata all’estremo.

Vestita di "glitch"

Chi mastica di videogiochi conosce bene il termine glitch. Si tratta di piccole zone d’ombra di programmazione che consentono ai giocatori di trarre dei vantaggi non previsti. Sono diversi dai bug, che sono veri e propri errori di programmazione, o dai cheat, i trucchi.

In elettrotecnica generale, si tratta di un picco breve ed improvviso in una forma d'onda causato da un errore non prevedibile. È proprio questa definizione ad aver ispirato i designer di Dallara, che hanno "vestito" la Stradale EXP con una livrea che presenta una struttura cromatica nera, bianca e con gli altri colori tipici di un motivo a pixel che segnala un errore di esecuzione di un software.

Il QR Code sul cofano anteriore rimanda alla piattaforma interattiva dedicata alla sportiva. Sulla fiancata, poi, la scritta "Expasion Pack": un altro omaggio al mondo del gaming, dove le espansioni da scaricare per arricchire il gioco e renderlo ancora più divertente sono all’ordine del giorno. Un po’ quello che ha fatto Dallara con la EXP: portare il divertimento su un nuovo livello.

È programmata per entusiasmare

La Dallara Stradale EXP è stata pensata esclusivamente per un uso in pista, perciò progettata senza tenere conto dei limiti imposti dalle norme di omologazione per la circolazione su strada pubblica. La carrozzeria è di tipo barchetta e il peso è stato ridotto fino a 890 kg.

La sua aerodinamica straordinaria le consente di generare 1.270 kg di deportanza a 290 km/h.

Il 2.3 turbo Ecoboost di origine Ford, abbinato ad un cambio automatico sequenziale a 6 rapporti, eroga fino a 500 CV (sulla Stradale sono 400) e 700 Nm di coppia.