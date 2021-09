Tra le primissime promozioni in scadenza al 30 settembre 2021 c’è sicuramente quella di Ford, relativa a un buon numero di modelli: vediamo ad esempio quanto proposto sulla Ford Focus in allestimento Business, con il 1.0 EcoBoost a benzina da 125 CV, quindi né elettrica né mild-hybrid.

Questa Focus costerebbe 24.550 euro, ma la promozione prevede uno sconto iniziale che porta il prezzo a 18.900 euro; aderendo al finanziamento IdeaFord, il prezzo scende ancora fino a 18.150 euro.

A questo punto, non si versa anticipo, e ci sono poi 36 rate mensili da 245,09 euro (TAN 2,45%, TAEG 3,73%), più 4 euro di spese di incasso rata. Al termine, il valore futuro garantito è di 11.293 euro, per un totale di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Lo sconto iniziale è calcolato comprendendo anche l’Ecobonus statale, al quale si accede con la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, mentre per il tasso agevolato la scadenza per la vettura da rottamare è il 31 dicembre 2011.

L’accesso all’Ecobonus prevede il versamento di un acconto obbligatorio e simbolico di 1 euro, che viene scontato successivamente. Questa promozione comprende anche le coperture facoltative Guida protetta e New 4 Life.

Vantaggi

Nonostante la confusa situazione degli incentivi statali, l’Ecobonus è ancora previsto per i veicoli M1 con emissioni tra 61 e 135 CO: una buona occasione per il finanziamento sulla Focus 1.0 Ecoboost da 125 CV a benzina.

C'è intanto lo sconto iniziale per un totale di 6.400 euro; quindi non è previsto anticipo, e la rata si mantiene piuttosto bassa grazie ai tassi interessanti. in più, nell’offerta sono comprese alcune assicurazioni.

Svantaggi

Oltre a verificare la disponibilità degli ecoincentivi, per i quali è prevista la rottamazione di una vettura decennale, occorre prendere in considerazione gli oneri finanziari: ad esempio, Ford indica che la spesa di incasso rata di 4 euro deve essere sommata al valore indicato per ogni rata nella promozione generale. A fine 2021 arriverà il restyling della Focus.

In sintesi