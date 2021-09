Fiat continua la promozione estiva sui propri modelli, abbastanza diversa rispetto alle concorrenti: ad esempio, per una Tipo SW sono previsti uno sconto iniziale piuttosto consistente grazie all’Ecobonus statale, e rate a chiusura del credito a partire dal 2022, senza versare anticipo.

Nel dettaglio, per una Fiat Tipo SW 1.0 100 CV il listino iniziale di 20.250 euro scende a 17.000 euro solo con gli sconti Fiat, 15.500 euro con l’incentivo statale e 13.500 euro con l’adesione al finanziamento Contributo Prezzo.

Lo sconto di 1.500 euro di Ecobonus si ottiene, secondo le disposizioni di legge di quest’anno, con la rottamazione di una vettura di classe inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Non è previsto anticipo, se non per i costi fissi del finanziamento, mentre la prima rata è a 180 giorni: in totale, le rate mensili sono 79 da 232,50 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,98%), comprese le spese di incasso. Al termine si copre l’intero importo: non ci sono quindi rate finali o limiti chilometrici.

Vantaggi

Fiat propone l'offerta perfetta in tempi di mercato un po’ fermo: non si paga praticamente niente fino a gennaio, le rate sono decisamente sostenibili e alla fine la vettura è di proprietà, e potrebbe essere tenuta ancora per un po’ di tempo. Il listino iniziale è già molto concorrenziale, e lo è ancora di più con lo sconto, che aumenta ulteriormente di 500 euro in caso di acquisto online.

Svantaggi

I soliti per questo tipo di finanziamento senza maxi rata: dura per 7 anni, e con tassi di interesse più alti della media. La Fiat Tipo SW di esempio è in allestimento alla base della gamma, non ci sono assicurazioni o garanzie in aggiunta, ed è necessaria la rottamazione per ottenere le condizioni migliori di questa offerta.

In sintesi