Appena arrivata, ed è già in offerta: la Hyundai Bayon, primo SUV urbano della Casa coreana, viene proposta fino al 30 settembre in promozione, approfittando degli incentivi statali ancora disponibili sui motori a benzina. Per ottenere questo sconto, occorre quindi la rottamazione di una vettura con almeno 10 anni di anzianità.

La nuova Hyundai Bayon 1.2 MPI Xline 84 CV, dal prezzo di listino di 19.400 euro, viene a costare con gli incentivi 15.300 euro; con un anticipo di 4.100 euro, le rate mensili sono poi 36 da 138,79 euro (TAN 2,95%, TAEG 4,73%), con una rata finale di 9.118 euro.

Ci sono alcune assicurazioni che possono essere aggiunte alla rata mensile: in questi importi di esempio sono inclusi tre anni di assicurazione furto e incendio. Hyundai, per parte sua, offre i consueti cinque anni di garanzia.

Vantaggi

La Hyundai Bayon, da poco presentata, ha un prezzo di listino iniziale piuttosto competitivo, e grazie all’apporto degli ecoincentivi statali può essere acquistata con 4.100 euro di vantaggi e un uguale valore di anticipo; la rata, poi, ammonta a meno di 139 euro, con un TAN inferiore al 3%.

Interessanti i servizi esemplificati nel finanziamento, come l’assicurazione furto e incendio, ai quali si aggiungono i cinque anni di garanzia della Casa.

Svantaggi

L’esempio di Hyundai si riferisce alla versione 1.2 MPI da 84 CV, e non alla più moderna 1.0 T-GDi Mild Hybrid 48V da 120 CV. Ai valori indicati vanno aggiunte le imposte IPT e PFU e gli altri oneri finanziari.

In sintesi