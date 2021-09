Se pensate a una Ferrari la penserete rossa. La tinta che da - quasi - sempre accompagna i bolidi di Maranello, sia su strada sia in pista. Una scelta cromatica le cui origini si perdono agli albori del motorsport, quando la Federazione decise che le scuderie dovevano essere identificate in base alla nazionalità, dando all'Italia quel rosso che ancora oggi ricopre le livree delle Ferrari.

Esiste però un'altra tinta fondamentale per la storia di Ferrari: il giallo, simbolo della città di Modena (dove nacque Enzo Ferrari), sfondo del simbolo della Casa e colore scelto per la Ferrari 195 Inter Berlinetta che nel 1951 corse la Coppa Inter-Europa. Un colore ancora tra i più amati tra i clienti di Maranello, scelto dai clienti delle Ferrari F50 e Ferrari Enzo in vendita presso un concessionario inglese.

Ancora più rare

Due dei bolidi più esclusivi mai prodotti dal Cavallino, entrambi tenuti in perfette condizioni e con tinte molto particolari. Solo 31 Ferrari F50 vennero vendute in Giallo Modena (su 349), colore scelto da 37 clienti della Ferrari Enzo (su 400 prodotte). Entrambe sono in condizioni praticamente perfette, con chilometraggi particolarmente bassi e tutta la documentazione al completo.

Ferrari F50 Ferrari Enzo

La Ferrari F50 in vendita è stata inizialmente venduta a un collezionista svizzero, per poi finire in Inghilterra nel 2008 dove è rimasta fino a oggi. Mossa dal V12 aspirato da 520 CV derivato dalla Ferrari 640 F1 che nel 1988 correva nel Circus, ha percorso appena 12.500 km ed è stata recentemente sottoposta a lavori di manutenzione.

Sono invece 15.900 i km percorsi dalla Ferrari Enzo in vendita, col V12 aspirato da 660 CV praticamente come nuovo. L'abitacolo è dominato dal nero della pelle che ricopre gran parte degli elementi, dai sedili sportivi alla plancia, con tocchi di giallo a richiamare la tinta della carrozzeria.

I prezzi

Come si suol dire: se dovete chiedere quanto costa, probabilmente non ve la potete permettere. E i prezzi delle Ferrari F50 ed Enzo sono probabilmente fuori dalla portata di molti. Le schede sul sito Dkeng non riportano alcuna cifra, invitando chi interessato all'acquisto a compilare il form per chiedere informazioni.

Per la Ferrari Enzo il prezzo potrebbe essere ben superiore ai 2,8 milioni di euro, considerando l'andamento delle aste che negli anni hanno visto protagonista la supercar dedicata al Drake, mentre la Ferrari F50 potrebbe superare i 3,1 milioni di euro, anche in questo caso prendendo in considerazioni le quotazioni viste negli ultimi tempi.