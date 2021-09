Sebbene le Alfa Romeo a listino siano poche, la Casa del Biscione promuove sempre i propri modelli con continui aggiornamenti, ma anche con offerte interessanti. Guardiamo ad esempio, nel mese di settembre, quanto viene proposto per la Stelvio turbo diesel da 160 CV, con il classico finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale.

Per una Alfa Romeo Stelvio 2.2 Business lo sconto arriva fino a 10.000 euro sulle vetture in stock, senza necessità di permuta o rottamazione: da 53.500 euro si scende infatti a 43.500 euro.

Versando un anticipo di 16.920 euro, le rate mensili sono quindi 48 da 299 euro (TAN 3,99%, TAEG 9,39%); al temine, la maxi rata che è anche valore futuro garantito ammonta a 20.999,62 euro, per un massimo di 90.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

In questo importo è compresa l’assicurazione furto e incendio, calcolata nell’esempio su Bologna; ci sono poi tre anni di garanzia e due tagliandi.

Vantaggi

L’offerta di Alfa Romeo è interessante per più motivi: senza la necessità di un usato da rottamare, ci sono subito 10.000 euro di sconto, e l’anticipo di circa 17.000 euro può essere sostituito da una permuta.

Le rate da 299 euro sono piuttosto vantaggiose per la categoria e il prezzo di partenza, considerando che sono inclusi anche diversi servizi, quasi come un noleggio a lungo termine. Anche il chilometraggio massimo è piuttosto alto, con basse penali in caso di esubero.

Svantaggi

Per questa Stelvio, ci sono costi fissi piuttosto alti, come dimostra il valore del TAEG, legato ai numerosi servizi offerti. La maxi rata è molto elevata: questo tipo di offerta è pensato per chi cambia una vettura di un certo valore, pari più o meno all’anticipo, e calcola solo il costo della rata mensile, sostituendo poi l’auto al termine del finanziamento.

In sintesi