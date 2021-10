Milano AutoClassica, in occasione della sua 11esima edizione (in programma da venerdì 1 ottobre a domenica 3 ottobre), ospita l’anteprima italiana del modello Kimera Automobili EVO37.

È la prima volta che il restomod in edizione limitata, realizzato sulla base della Lancia Rally 037, si mostra ad un evento dedicato all’automobile aperto al pubblico. Il modello è esposto in fiera nell’inedita configurazione con carrozzeria grigio metallizzata e nel video possiamo mostrarvelo dal vivo.

Collaborazione con tecnici ex-Lancia Rally

Il progetto nasce per volontà di Luca Betti, ex-rallista e fondatore della scuderia Kimera Motorsport e di Kimera Automobili, di cui è anche CEO, esperto nel restauro e nella ricostruzione di auto Lancia da rally. Un'auto, la EVO37, per la quale ha coinvolto il gruppo di lavoro della storica squadra corse del marchio torinese: Sergio Limone, Claudio Lombardi, Vittorio Roberti e Franco Innocenti.

Un’idea nata nel 2020 e sviluppata nel corso di questi mesi attraverso un paziente lavoro di test e prove che ha portato fino all’avvio della produzione dei primi lotti della supercar. Tra i collaudatori una figura d’eccezione, il due volte campione del mondo rally Miki Biasion.

Telaio tubolare come la 037 originale

L'estetica della Kimera EVO37 si ispira chiaramente al modello Lancia in numerosi elementi quali il frontale con quattro fari circolari a tecnologia full LED, il cofano motore con la caratteristica “gobba”, l’andamento del tetto e la coda dove trova posto il maxi alettone posteriore.

Dal punto di vista tecnico è costruita, come l’originale 037, su un telaio con sezioni tubolari portanti a cui Kimera ha aggiunto un roll-bar disegnato e prodotto da zero su cui poggiano le parti meccaniche.

L’auto è spinta da un motore quattro cilindri in linea da 2,1 litri con doppia sovralimentazione (turbocompressore e compressore volumetrico) riprogettata e in grado di fornire alla EVO37 una potenza di 505 CV e una coppia di 550 Nm. Il propulsore è montato in maniera longitudinale-centrale e beneficia di un moderno sistema di gestione elettronica per fornire le massime prestazioni.

Trazione posteriore e materiali "nobili"

La trazione è rigorosamente sulle ruote posteriori con differenziale autobloccante a lamelle integrato nel cambio manuale a sei marce. Anche le sospensioni a quadrilatero sono state riviste e i cerchi hanno misure differenziate da 18” all’avantreno e da 19” al retrotreno.

L’evoluzione rispetto alla progenitrice si nota anche nell’utilizzo dei materiali con i quali è stata costruita l’auto, con numerosi componenti realizzati in carbonio, kevlar, oltre a titanio, acciaio e alluminio lavorati dal pieno. Una cura dei dettagli che si ritrova anche negli interni con rivestimenti in fibra di carbonio, Alcantara, pelle e altri materiali pregiati con richiami evidenti ai modelli stradali Lancia di 037 e S4.

Livrea speciale grigio metallizzata

La Kimera EVO037 è stata presentata come prototipo al Festival of Speed di Goodwood, con il successivo debutto su strada, a fine agosto, all’evento Passione Engadina di St.Moritz in Svizzera, manifestazione internazionale che riunisce i più grandi collezionisti di auto classiche italiane.

L’auto si mostra in anteprima italiana al pubblico dell’undicesima edizione di Milano AutoClassica nell’inedita carrozzeria verniciata in grigio metallizzato, ispirata al colore più raro della S4 stradale, all’epoca utilizzato per soli 5 esemplari.

La produzione prevede un totale di 37 unità di EVO37, delle quali più di 20 sono state già ordinate e vendute a collezionisti provenienti da tutto il mondo. La supercar in edizione limitata ha un prezzo base di 480mila euro, escluse personalizzazioni, e la consegna del primo esemplare è prevista per questo autunno.