Dopo l’annuncio ad aprile di una nuova berlinetta in arrivo, FV Frangivento, marchio torinese fondato nel 2016 specializzato nella produzione di automobili sportive di lusso, ha rivelato la versione definitiva della hypercar Sorpasso GT3.

Al debutto - svoltosi tra Monte Carlo e Saint Jean Cap Ferrat, in Costa Azzurra - hanno partecipato diverse personalità, tra cui il primo proprietario, al quale è stata consegnata l'auto, il cardiochirurgo di fama mondiale Abdallah Raweh.

Personalizzazione ai massimi livelli

La hypercar consegnata a Raweh (professore di origine araba, ma italiano d’adozione) è stata completamente personalizzata secondo i suoi desideri, compreso il numero collegato alla sigla GT. L'azienda, con sede produttiva a Moncalieri, offre infatti ai propri clienti due servizi dedicati alla personalizzazione che si chiamano Programma Sviluppo e Programma Ego.

Come si nota dalle immagini, questa prima FV Frangivento Sorpasso di produzione - realizzata completamente in fibra di carbonio - si distingue per le tonalità nere e rosse che dominano sia gli esterni che gli interni, dove i rivestimenti sono in pelle, lavorata dallo storico atelier torinese Mario Levi Group, e Alcantara.

Il modello, lo ricordiamo, si aggiunge alla gamma del costruttore torinese che può contare anche sull’hypercar Asfané, ibrida da oltre 1000 CV di potenza dalle linee estreme e realizzata, a differenza della Sorpasso, su un telaio d’alluminio.

Motore V10 da 880 CV

L’ultima arrivata di FV Frangivento è equipaggiata con un motore V10 da 5,2 litri sovralimentato mediante un doppio compressore volumetrico in grado di erogare 880 CV. La trazione è di tipo integrale e consente all'auto di scattare da 0 a 100km/h in 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 345 km/h.

L’azienda non ha rivelato ancora il prezzo della FV Frangivento Sorpasso GT3, ma visto il livello di prestazioni, la qualità delle finiture e le possibilità di personalizzazione... il conto dovrebbe essere a sei zeri.