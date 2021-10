Contrordine: per i nuovi incentivi auto non bisognerà aspettare il 2022. Con un colpo di reni che ha sorpreso tutti, addetti ai lavori inclusi, il Governo ha infatti inserito 100 milioni di euro per rifinanziare l’ecobonus nel DL Fiscale approvato oggi in Consiglio dei ministri, con fondi ripartiti tra tutte le alimentazioni e il solo limite dei 135 g/km di CO2 (sul nuovo).

Ma vediamo meglio come funzionerà la misura sulla base del testo che abbiamo potuto anticipare prima del Cdm.

La ripartizione dei fondi

I 100 milioni stanziati per l’ecobonus (inizialmente si era parlato di 300) saranno così ripartiti:

65 milioni ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, delle auto con emissioni tra 0 e 60 g/km di CO2, per le quali attualmente i fondi erano stati completamente prosciugati. In sostanza, quindi, queste risorse sono dedicate alle auto elettriche e ibride plug-in .

. 10 milioni ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, delle auto con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2 (quindi full hybrid, benzina, diesel, metano e Gpl ), per le quali attualmente erano rimasti a disposizione 33 milioni.

), per le quali attualmente erano rimasti a disposizione 33 milioni. 20 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici

di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici 5 milioni di euro ai contributi per l’acquisto delle auto usate di classe euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2. Per questi veicoli, ad oggi, sono ancora disponibili 35 milioni del precedente stanziamento.

Il meccanismo

Nessuna novità per ora a livello di meccanismo dell’ecobonus. Per le auto con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km di CO2 il contributo all’acquisto sarà quindi di 6.000 euro in caso di rottamazione e 4.000 senza, mentre per la fascia 21-60 l’agevolazione sarà rispettivamente di 2.500 e 1.500 euro. In entrambi i casi il limite di prezzo è di 50.000 euro IVA esclusa. Salendo alla categoria 61-135 g/km di CO2, l’incentivo è di 1.500 euro, solo in caso di rottamazione, con limite di prezzo di 40.000 euro IVA esclusa.

Emissioni Incentivo con rottamazione Incentivo senza rottamazione 0-20 g/km CO2 6.000 € 4.000 € 21-60 g/km CO2 2.500 € 1.500 € 61-135 g/km CO2 1.500 € –

Il bonus per l’usato, dal canto suo, si rivolge sempre alle auto di classe Euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2. Il contributo viene riconosciuto solo con rottamazione e si differenzia a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista:

0-60: 2.000 euro

61-90: 1.000 euro

91-160: 750 euro

Il retroscena

La mossa del Governo sugli incentivi è stata per certi versi sorprendente, perché solo una manciata di ore prima di questa accelerazione, in occasione del Tavolo automotive al Mise, il viceministro, Gilberto Pichetto Fratin, aveva lasciato intendere che non sarebbero arrivati nuovi incentivi prima del 2022.

Poi, 24 ore dopo, il repentino cambio di passo, con la spinta arrivata direttamente dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dopo un passaggio con il ministero dell’Economia. Verosimilmente, alla luce delle notizie sul riavvio degli incentivi solo all’inizio del 2022, la preoccupazione è stata quella di scongiurare una sostanziale paralisi del mercato negli ultimi mesi dell’anno.

Un rischio da evitare a tutti i costi in un contesto già sufficientemente complesso per l’industria e aggravato dalla crisi dei chip. Del resto, mettere su strada nuove auto elettriche è essenziale per le Case, anche per evitare le multe Ue sulla CO2. Forse, visti i ritardi delle consegne, gli incentivi non si convertiranno subito in tante immatricolazioni, ma sicuramente evitare un “buco” di oltre due mesi aiuterà.