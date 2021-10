Ci sono sempre offerte sulla Lancia Ypsilon: anche per il mese di ottobre, sono previsti sconti e finanziamenti agevolati su tutti i modelli, ad esempio sfruttando la disponibilità dell’Ecobonus per le motorizzazioni a benzina e Mild-Hybrid.

Proprio la versione ibrida leggera, la Lancia Ypsilon Ecochic, può essere acquistata a 9.950 euro anziché 11.450 euro, oppure con un finanziamento rateale che prevede 1.980 euro di anticipo, 36 rate mensili da 129 euro (TAN 6,85%, TAEG 11,01%) e maxi rata finale di 5.510 euro.

In caso di restituzione, questo valore è garantito se non si superano i 45.000 km, con 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più. Per ottenere lo sconto, è necessaria la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, oltre ovviamente alla disponibilità dei fondi statali.

Vantaggi

Ci sono un po’ di cambiamenti e riorganizzazioni anche nel settore vendite del gruppo Stellantis, ma le offerte sulla Ypsilon ci sono sempre, e con prezzi di partenza piuttosto interessanti. Con gli incentivi, si può partire da un prezzo inferiore ai 10.000 euro, oppure con un finanziamento dagli importi sostenibili, con meno di 2.000 euro di anticipo e rate da 129 euro al mese.

Svantaggi

Per ottenere lo sconto massimo, occorre la disponibilità dei fondi statali, insieme alla rottamazione di un’auto decennale. Per questa proposta di Lancia, attenzione ai tassi: ad esempio, un TAEG all’11,01% è piuttosto alto rispetto alla media delle offerte dell’anno, pur considerando il basso prezzo di partenza.

In sintesi