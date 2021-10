È dal lontano 1984, anno nel quale è stata lanciata sul mercato dalla Casa bavarese, che la BMW M5 si distingue per essere una delle berline più veloci e prestazionali al mondo. La potenza da scaricare sulle ruote posteriori non le è mai mancata, ma si sa, gli appassionati sono sempre alla ricerca di cavalli extra da donare alla proprie auto.

A questo proposito i ragazzi di Evolve Automotive hanno deciso di mettere mano al modello attuale aumentandone la potenza a oltre quota 1.000 CV, una cifra incredibile che il canale YouTube olandese AutoTopNL ha voluto "testare sul campo" spingendo l'auto al massimo lungo l’Autobahn tedesca.

Oltre 1.000 CV di potenza

La G90 di attuale generazione monta un V8 biturbo da 4,4 litri da 600 CV e 750 Nm di coppia, numeri di tutto rispetto che il preparatore inglese è riuscito a portare rispettivamente fino a 1.014 CV e 1.300 Nm.

Nel video si vedono i ragazzi di AutoTopNL mettere l’auto alla prova sull’autostrada tedesca, con l’obiettivo di eguagliare la M5 CS da loro provata che era stata in grado di raggiungere la velocità di 310 km/h.

La super berlina, dopo gli interventi di Evolve Automotive, ha toccato i 319 km/h secondo lo strumento GPS e i 322 km/h di tachimetro, prima che il guidatore rilasciasse il pedale dell'acceleratore.

Obiettivo riuscito

Forse sembrerà un piccolo guadagno vista la potenza e la coppia extra rispetto al modello di serie, ma bisogna considerare alcuni aspetti che vale la pena menzionare. Per cominciare il tentativo è stato fatto su una strada pubblica, con tutti i limiti e i rischi che ciò comporta, e in secondo luogo, il tachimetro digitale dell'M5 è abbastanza preciso e non troppo lontano dalla rilevazione GPS.

Per chi fosse interessato a più potenza BMW offre anche la sportivissima CS, con il propulsore a 8 cilindri che tocca i 635 CV e permette alla berlina di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, grazie anche al peso di 70 kg inferiore alla Competition.