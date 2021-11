Opel Crossland e Grandland si sono recentemente rinnovate. Il restyling ha portato con sé un nuovo look e una dotazione tecnologica ancora più ricca. Il design è rimasto sobrio e senza eccessi, ma chi desidera un’Opel più audace può dare un’occhiata alle proposte di Irmscher. Il tuner specializzato nei modelli del Fulmine ha mostrato i suoi kit estetici extralarge per i due crossover.

“Mangiano” l’asfalto

Prima di tutto, Irmscher ha montato nuove sospensioni sportive per abbassare di 30 mm i due modelli. Oltre alla pura estetica, è probabile che il kit di sospensioni dia soddisfazioni anche nell’esperienza di guida, con una maggiore stabilità e un rollio sensibilmente ridotto in curva.

Questo aggiustamento, unito ai cerchi in lega da 18” Turbo Star per la Crossland e “Heli Star” da 20” per la Grandland, fa sembrare i crossover letteralmente incollati alla strada.

In aggiunta, entrambi i modelli possono contare su nuovi inserti neri nel paraurti e su speciali decalcomanie che sottolineano il legame col tuner. La Grandland ha anche le pedane in alluminio che conferiscono un’immagine ancora più robusta e da fuoristrada.

Fino a 300 CV con l’ibrida plug-in

Come in tutti i tuning di Irmscher, anche in questo caso gli accessori si possono acquistare separatamente e sono abbinabili a tutti gli allestimenti di Grandland e Crossland.

Nessuna modifica, però, per le motorizzazioni. Le attenzioni del tuner hanno riguardato esclusivamente l’estetica, mentre per il propulsore bisogna affidarsi alle proposte di serie di Opel. La Crossland ha motori 1.2 da 83 a 131 CV a benzina e 1.5 diesel da 110 a 120 CV.

La Grandland, invece, è disponibile con propulsori a benzina 1.2 turbo da 131 CV , 1.5 diesel da 131 CV e due ibride plug-in da 224 e 300 CV. Quest’ultima sfrutta due motori elettrici per erogare la trazione integrale e consentire oltre 60 km ad emissioni zero.