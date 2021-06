131 CV per la versione a benzina e 136 CV per l’elettrica: al momento, le varianti più potenti dell’Opel Corsa sono queste. Non si è ancora parlato, infatti, di allestimenti GSI o addirittura OPC.

Tuttavia, il tuner Irmscher si è posto l’obiettivo di soddisfare le richieste dei fan più “corsaioli” (in tutti i sensi) e ha realizzato una serie di rendering per un'Opel davvero estrema, la Corsa iRC.

Stile da rally

L’impresa ha sede a Remshalden e ha modificato più di 500 mila veicoli in 50 anni di attività. Per la Corsa, l’azienda ha preso ispirazione ai modelli che corrono nel mondiale rally WRC.

Effettivamente l’influenza del mondo delle corse è evidente. Il rendering mostra una calandra e passaruota maggiorati con tanto di splitter e alette aerodinamiche in carbonio.

I fianchi sono massicci, mentre il posteriore mostra con orgoglio un nuovo diffusore con terminale centrale e il grande alettone. Il tutto è completato da un’aggressiva livrea rossa e nera.

Il catalogo di personalizzazioni di Irmscher per la Corsa comprende anche le sospensioni sportive per ridurre l’altezza dell’auto e i cerchi in lega da 18” con design Turbo Star.

Verso i 200 CV

Tra gli upgrade della Corsa è già presente un kit per la centralina capace di aumentare di 25 CV la potenza totale. Per questa versione più estrema, però, il tuner punta a raggiungere i 200 CV. La Irmscher Corsa iRC verrà prodotta in serie limitata (l’officina non ha comunicato ufficialmente il numero esatto di esemplari).

Una volta in vendita anche la Corsa potrà dire la sua contro le rivali più pepate. Tra queste ricordiamo la Hyundai i20 N, la Ford Fiesta ST e la MINI John Cooper Works, tutte con potenze uguali o superiori ai 200 CV.