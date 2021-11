La Ford Focus potrebbe presto diventare (o ritornare) elettrica. La rivelazione sui piani dell’Ovale Blu arriva direttamente da Murat Gueler, il direttore del design di Ford Europa, nel corso di un’intervista rilasciata ad Autocar.

In realtà, per ora si tratta puramente di una suggestione, ma la strategia di elettrificazione del marchio potrebbe portare a prendere seriamente in considerazione una compatta a batteria.

Sempre più Ford elettriche in futuro

L’obiettivo di Ford è espandere il più possibile la sua gamma di modelli elettrici. A richiederlo è un mercato sempre più orientato alla batteria e la concorrenza molto “accesa” da parte di Volkswagen, Renault e Stellantis che, nei prossimi anni, lavoreranno molto sui powertrain elettrificati.

Per questa ragione, Gueler ha ammesso che Ford sta impostando vari progetti per il suo futuro:

“Tutti stanno presentando le loro proposte e anche noi lanceremo i nostri modelli elettrici nei prossimi anni. Stiamo progettando design, piattaforme e tutto ciò che serve per preparare il terreno ad una prossima generazione di auto elettriche. C’è molta carne al fuoco, al momento”.

Nessun accenno diretto alla Focus, quindi. Tuttavia, uno dei segmenti maggiormente redditizi in Europa è proprio quello delle compatte. Con Opel Astra e Peugeot 308 pronte a passare all’elettrico e una Volkswagen ID.3 apprezzata in buona parte del Vecchio Continente, sembra scontato che nel prossimo futuro vedremo anche una Ford Focus a zero emissioni.

Il primo esperimento

Tra l’altro, una Focus a batteria non sarebbe cosa nuova. Pochi lo ricordano, ma dal 2013 al 2015 nel listino di Ford c’era anche una Focus Electric. In un mercato ancora molto acerbo per le auto elettriche, questo modello non ebbe grandissimo successo. Dotata di una batteria da 23 kWh e di un motore elettrico da 143 CV, era in grado di percorrere circa 180 km con un pieno di corrente.

Ora i tempi sono cambiati. Dopo la pioniera Ford Mustang Mach-E e il pick-up F-150 Lightning per gli Stati Uniti, presto potrebbe essere anche il turno della Focus.