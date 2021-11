Una stella a tre punte. Siamo così abituati a vederla sulle Mercedes che non ci facciamo neanche caso. Eppure quel simbolo, come tutti i loghi delle case auto, ha una lunga storia e un significato molto interessante, ricco di grandi "ambizioni". Sapete, per esempio, cosa rappresenta quella stella e perché ha proprio tre punte e non cinque?

La risposta la diamo oggi che ricorre il centesimo anniversario dalla sua nascita. Era infatti il 5 novembre 1921 quando la Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) chiese all'ufficio brevetti la protezione del modello di utilità per questa e altre varianti del suo marchio (c'era anche una stella a quattro punte ma rimase inutilizzata fino al 1989, quando fu adottata come marchio dell'ex compagnia aerospaziale DASA e successivamente DaimlerChrysler Aerospace).

Dietro a quel simbolo c'è una famiglia, Daimler, che come in molti sapranno è all'origine della casa auto che ancora oggi produce le Mercedes. "Mercedes" si chiamava la figlia dell'uomo d'affari austriaco Emil Jellinek che a fine '800 lo utilizzava come pseudonimo per la sua squadra quando correva con le auto DMG (di cui era anche importatore in Francia). Poco dopo, "Mercedes" si chiamarono tutte le auto che Jellinek ordinò a DMG e il 26 settembre 1902 divenne un vero e proprio marchio. E la stella?

L'idea di un padre raccolta da un'azienda

Gottlieb Daimler. C'è lui dietro l'idea della stella. Chi era Gottlieb Daimler? L'uomo che nel 1883 fece assicurare due brevetti che furono la base per i primi motori a scoppio veloci al mondo. Tre anni dopo Karl Benz fece brevettare l'automobile e il 28 giugno 1926 la "Benz & Co Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim" (Benz & Cie. dal 1899) e la "Daimler-Motoren-Gesellschaft" si fusero nella Daimler-Benz AG con sede a Berlino.

Gottlieb Daimler morì nel 1900 e i suoi figli ricordavano come molti anni prima il padre avesse aggiunto una stella a una cartolina raffigurante la casa di famiglia. L'idea piacque alla DMG che chiese la protezione del modello di utilità per una rappresentazione tridimensionale del simbolo, progettata da Adolf Daimler.

La stella a tre punte doveva simboleggiare la visione di Gottlieb Daimler della motorizzazione "sulla terra, sull'acqua e nell'aria". Il 24 giugno 1909 la DMG registrò la caratteristica stella Mercedes come marchio presso l'Ufficio Brevetti Imperiale Tedesco e nell'ottobre 1910 fu inserita nei registri dei simboli. Poi, quel 5 novembre 1921 la Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) chiese all'ufficio brevetti la protezione del modello di utilità per questa e altre varianti.

L'arrivo della corona d'alloro

Come abbiamo detto il 28 giugno 1926 ci fu la fusione tra la realtà Daimler e quella Benz. L'alleanza doveva manifestarsi anche simbolicamente e già il primo maggio 1924 gli emblemi delle due più antiche case automobilistiche si trovarono fianco a fianco. Il 18 febbraio 1925, artisti e grafici affermati misero insieme i due emblemi: la stella a tre punte e la corona d'alloro.

Il nuovo marchio venne registrato il 18 febbraio 1925 e ancora oggi il badge, quasi inalterato da allora, si trova su tutti i veicoli Mercedes-Benz. E poi c'è la stella gigante di cinque metri di diametro che si trova di fronte al Museo Mercedes-Benz in Germania.

