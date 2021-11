Il primo SUV elettrico di Subaru è pronto a svelarsi. Si chiama Solterra e viene presentato in diretta sul canale YouTube del marchio stanotte all’1:30.

Le sue forme e le sue caratteristiche sono praticamente già note, ma in vista del debutto è giusto fare una sintesi degli “episodi precedenti” e capire perché questo modello è così importante per Subaru.

A braccetto con Toyota

La Solterra è stata realizzata in collaborazione con Toyota, la quale ha già presentato la bZ4x. Il SUV di Subaru ricorderà molto la “sorella” nelle forme, nella dotazione e nel powertrain. Ci aspettiamo, quindi, un look spigoloso e un design particolarmente elaborato.

I precedenti teaser avevano mostrano gli ampi passaruota squadrati in tinta nera e in contrasto col resto della carrozzeria. I fari dovrebbero avere un disegno leggermente diverso, così come i cerchi in lega e altri piccoli dettagli esterni. Le dimensioni dovrebbero avvicinarsi molto a quelle della Toyota, con una lunghezza di 4,69 metri, un’altezza di 1,65 m e una larghezza di 1,86 m.

L’abitacolo dovrebbe confermare l’impostazione minimalista della bZ4x col display centrale dell’infotainment e il quadro strumenti digitale situato molto in profondità nella plancia. Da capire se anche sulla Subaru verrà proposto il volante in stile “cloche”.

217 CV e 450 km di autonomia

Con la Solterra, Subaru sfida (tra le altre) Ford Mustang Mach-E e Tesla Model Y. Effettivamente, i numeri sono piuttosto interessanti e dovrebbero essere molto vicini a quelli della Toyota bZ4x.

Il powertrain con batteria da 71,4 kWh dovrebbe essere proposto esclusivamente con la trazione integrale e garantire così 217 CV e 336 Nm di coppia attraverso due motori elettrici.

Con uno scatto 0-100 km/h di 7,7 secondi e una velocità massima di 160 km/h, la Solterra dovrebbe confermare l’autonomia di circa 450 km nel ciclo WLTP. Se collegata ad una colonnina da 150 kW, saranno necessari 30 minuti per una ricarica fino all’80%. In più, la batteria dovrebbe perdere solo il 10% della sua efficienza dopo 10 anni di utilizzo.

Per scoprire tutti i dettagli, però, vi rimandiamo alla presentazione ufficiale.