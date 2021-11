Il primo SUV della divisione M di BMW si chiamerà XM. Con un teaser pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale americana, la Casa bavarese ha annunciato l’arrivo imminente del modello che verrà presentato tra il 2 e il 4 dicembre all'evento Art Basel che si terrà a Miami. Ecco quello che sappiamo sul SUV portabandiera che debutterà presto in versione concept.

Il nuovo doppio rene

L’immagine del teaser mostra la parte frontale dell’XM ancora avvolta dalle ombre. I giochi di luce, però, rendono ben evidenti le forme della calandra a doppio rene e dei fari. Le dimensioni della griglia, infatti, sono uno degli argomenti principali quando si parla di BMW e c’è da dire che l’XM propone uno stile diverso rispetto a quello degli altri modelli.

Il doppio rene ha una forma esagonale e sviluppata in orizzontale simile (ma non uguale) a quella di Serie 7 e X7. I fari, invece, sono sottili e sembrano divisi in due triangoli. Si tratta di un design che potremmo ritrovare anche sulla nuova Serie 7 e sul restyling della X7 che debutteranno nei prossimi anni.

Per il resto, la XM avrà un look da SUV coupé con cerchi in lega fino a 22” o 23” e una doppia coppia di terminali di scarico disposti in verticale.

La più estrema di tutte le M

Nel post, BMW USA parla di “elevate prestazioni elettrificate”. Stando alle informazioni raccolte nei mesi precedenti, la XM dovrebbe equipaggiare un powertrain ibrido plug-in con potenza complessiva superiore ai 700 CV. La potenza, scaricata sulle quattro ruote grazie alla trazione integrale xDrive, sarebbe gestita da un nuovo V8 biturbo e da un’unità elettrica.

In quanto SUV portabandiera dell’intera divisione M, questa BMW dovrebbe garantire prestazioni superiori rispetto ad X5 e X6 M Competition. I due modelli sono attualmente i più potenti della gamma e sono spinti da un 4.4 V8 da 625 CV, con una velocità massima di 290 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h di 3,8 secondi.

Il prezzo dovrebbe essere altrettanto elevato e potrebbe superare i 155.000 euro necessari per una X6 M Competition.