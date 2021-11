Parola d'ordine: differenziare. La gamma ID, quella dedicata alle auto elettriche, di Volkswagen viaggia ormai a pieno regime e sono molte le novità in rampa di lancio. Novità differenti tra di loro e che dopo la compatta ID.3 e i 2 SUV ID.4 ed ID.5 vedranno arrivare il furgone con stile vintage ID.Buzz e una berlina da affiancare alla Volkswagen Passat.

Un modello conosciuto per ora col nome di Volkswagen Aero B e fotografato durante alcuni test sulle alpi austriache dai nostri fotografi, incappati in alcuni muletti camuffati con adesivi che simulano i dettagli estetici della Jetta, la berlina compatta in vendita negli USA.

Berlina coupé a batterie

Guardando alle concept elettriche presentate nel corso degli anni da Volkswagen il pensiero va alla ID. Vizzion, berlina dalle dimensioni da ammiraglia (lunghezza di 5,11 metri) con posteriore da coupé e carrozzeria 4 porte vista al Salone di Ginevra 2018, presentata anche in versione station wagon al Salone di Los Angeles dello stesso anno.

Le stesse varianti della gamma Passat, destinata ad avere una nuova generazione per poi andare definitivamente in pensione, e della gamma della Arteon. E proprio a quest'ultima potrebbe ispirarsi la Volkswagen Aero B (che, una volta di serie, potrebbe chiamarsi ID.7) con la berlina a vestire i panni di una coupé e la station con stile da shooting brake.

La meccanica

A far da base a berlina e station elettriche di Volkswagen ci sarà la piattaforma MEB, quella delle altre ID, con schema meccanico che prevederà versioni a motore singolo posizionato al posteriore o con 2 motori, uno per asse, alimentati da differenti pacchi batteria. Secondo le indiscrezioni il più potente sarà da 100 kWh o più, per un'autonomia di circa 665 km. Ci dovrebbe essere anche la versione sportiva GTX, con 2 motori e 0-100 km/h coperto in 5,6".

La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel 2023, un anno dopo l'arrivo della versione di serie del Volkwagen ID.Buzz, il furgone/monovolume elettrico ispirato al Bulli anni '60.