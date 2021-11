Il conto alla rovescia per la BMW XM sta per terminare. Il SUV ad alte prestazioni verrà svelato il 30 novembre e rappresenterà il punto di riferimento tra tutti i modelli sportivi dell’Elica.

L’XM debutterà sotto forma di concept, ma le sue forme saranno molto simili a quelle della versione di serie e, soprattutto, potrebbero influenzare le altre BMW del domani. In vista dell’imminente presentazione, la Casa ha pubblicato un nuovo teaser.

Scolpito e futuristico

Dopo aver mostrato il frontale del SUV, ora BMW ne svela qualche dettaglio in più. Nel video si vede la sagoma della XM in lontananza sottolineata dalle luci LED sottili e dalla calandra a doppio rene illuminata. In un’altra sequenza, viene mostrata una parte del posteriore. In questo caso, sono ben visibili le proporzioni massicce della fiancata e il design elaborato dei fari.

Per il momento, BMW non ha anticipato altre caratteristiche rimandando alla presentazione ufficiale tutte le curiosità degli appassionati. Sta di fatto che, come detto, il look della XM sarà fonte d’ispirazione per altri modelli d’alta gamma. I sottili fari LED, infatti, troveranno posto anche sulla nuova Serie 7 e sul restyling della X7.

Un V8 ibrido da record

Nel precedente teaser, BMW parlava di “elevate prestazioni elettrificate” lasciando intuire che ad alimentare la mastodontica XM ci sia un propulsore termico supportato da una batteria. È probabile che si tratti di una configurazione ibrida plug-in con una potenza complessiva tra 700 e 750 CV. La potenza dovrebbe derivare (anche) da un nuovo V8 biturbo e sarà scaricare sulle quattro ruote grazie alla trazione integrale xDrive.

BMW X8 M, i nuovi scatti spia in vista del debutto

Il SUV rappresenterà il top di gamma per prestazioni e, molto probabilmente, anche per il prezzo. Con uno scatto 0-100 km/h vicino ai 3,5 secondi per insidiare anche modelli di segmento superiore come Lamborghini Urus e Bentley Bentayga, potrebbe avere un prezzo di listino superiore a 150 mila euro.