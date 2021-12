Le promozioni di dicembre in casa Fiat riguardano l’intera gamma, secondo formule già proposte in passato, ma con gli importi rivisti in base alla fine degli ecoincentivi. Un esempio è il finanziamento Contributo Prezzo offerto sulla Fiat Tipo City Cross, dotata dal motore 1.0 da 100 CV.

Il listino di 22.000 euro scende a 18.500 euro, ma cala ulteriormente fino a 16.500 euro con il finanziamento; la formula prevede quindi di non versare anticipo, e ripartire la spesa in due parti: le prime 12 rate mensili ammontano a 174,57 euro, mentre le successive 84 sono di 246,78 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,55%).

Questi pagamenti, che includono già le spese di incasso, permettono di coprire l’intero importo, senza rata finale. Per aderire all’offerta, occorre la permuta o la rottamazione, ma senza i vincoli specifici del precedente ecobonus; in caso di acquisto online, sono però compresi due tagliandi.

Vantaggi

Con questo finanziamento proposto da Fiat, si può contare su uno sconto iniziale di 5.500 euro; l’assenza di anticipo consente poi di pagare le sole rate, con un primo anno di importo più basso.

Non c’è la rata finale, e al termine la Tipo City Cross è di proprietà: un’offerta interessante per chi acquisterà un’auto nuova, pensando di tenerla per lungo tempo, e senza spese troppo alte nelle fasi iniziali.

Svantaggi

Un finanziamento che vincola ai pagamenti rateali per parecchio tempo, otto anni in totale. In più, c’è comunque l’obbligo di fornire una vettura in permuta, o da rottamare. Attenzione anche agli oneri finanziari e ai contributi obbligatori come IPT e PFU.

In sintesi