Il preparatore e costruttore tedesco aveva svelato lo scorso anno la XB7, una rivisitazione in chiave estetica e prestazionale dell’ammiraglia della gamma SUV di BMW. Le immagini catturate dalle nostre spie mostrano il restyling del modello Alpina su base X7, impegnato in alcuni test su strada in vista del arrivo sul mercato previsto per il prossimo anno.

Fari a doppio livello

L'auto è parzialmente ricoperta da camuffature mimetiche, ma lascia intravedere il nuovo layout dei gruppi ottici divisi in due moduli separati che comparirà sul prossime Serie 7 e X7. L’inedita configurazione era già stata svelata ufficialmente dal concept XM, il prototipo di SUV ibrido realizzato dalla divisione M, e prevede il livello superiore che contiene la firma luminosa a LED, mentre i fari principali posizionati più in basso nel paraurti.

Dalle immagini sembra che la griglia anteriore manterrà le stesse dimensioni di quella attuale, mentre al posteriore si intravedono gruppi ottici a LED con forma rivista. A distinguere questo esemplare Alpina da una normale X7 in allestimento sportivo sono i cerchi in lega dal design specifico e l’impianto di scarico a quattro uscite, assente anche sulla più cattiva M50i della gamma BMW.

Prestazioni da supercar

La XB7 restyling dovrebbe montare lo stesso 4.4 V8 biturbo capace di erogare 612 Cv e 800 Nm di coppia che equipaggia l’attuale SUV elaborato da Alpina. Numeri che consentono alla BMW di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi e di toccare una velocità massima di 290 km/h, limitata elettronicamente.

L'aggiornamento di metà carriera della BMW X7, oltre al nuovo layout del frontale, includerà una gamma di motori elettrificati con tecnologia mild e plug-in hybrid. L'arrivo sul mercato europeo è atteso nel corso dell'estate del 2022.