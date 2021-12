Un SUV da famiglia come la Nissan X-Trail, pronto a salutare l'arrivo di un modello di nuova generazione, può certamente essere oggetto di una specifica promozione nel mese di dicembre: non viene richiesta la rottamazione, c’è uno sconto consistente all’inizio e alle rate si aggiungono servizi assicurativi e di manutenzione.

Nel dettaglio, il modello di esempio è la Nissan X-Trail N-Design DIG-T 160 CV, a trazione anteriore e con cambio a doppia frizione. Il listino di 34.480 euro scende a 29.380 euro, e può essere ancora più basso, 27.380 euro, con l’adesione al finanziamento Intelligent Buy.

Con un anticipo di 8.948 euro, le rate ammontano a 279 euro per 36 mesi (TAN 4,99%, TAEG 6,15%); al termine, il valore futuro garantito è di 14.481,60 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nella rata sono compresi Finanziamento protetto e un completo pack service che include tre anni di assicurazione Furto e Incendio e di manutenzione Experta, più un anno di assicurazione RC auto in omaggio.

Vantaggi

Senza necessità di permuta o rottamazione, Nissan offre uno sconto iniziale che può arrivare fino a 7.100 euro: un importo consistente, che ricorda le offerte con Ecoincentivi di inizio anno. Bene anche per il basso importo delle rate mensili, e per l’inclusione di tanti servizi, compreso un anno di assicurazione RC auto in regalo.

Svantaggi

Per l'acquisto di questa X-Trail, l’anticipo è piuttosto alto, e si presume che venga compensato con un usato in permuta; in più, è necessario che l’auto in offerta faccia parte di un numero limitato di modelli in pronta consegna.

In sintesi