Il 2021 non è certo stato un anno facile per il mondo dell'auto (e non solo), con crisi da ogni parte, fabbriche ferme per carenza di chip e così via. Eppure ci sono Case che quest'anno sono riuscite ad attraversarlo senza catastrofi, come il Gruppo Daimler, che per nonostante debba ancora chiudere l'esercizio per il 2021 si dice fiduciosa e ha annunciato che darà a ogni proprio dipendente in Germania un bonus economico fino a 6.000 euro.

Un modo per Stoccarda di ringraziare la propria forza lavoro, che vedrà le buste paga di febbraio contenere il bonus.

2021 col segno "+"

Come detto Daimler, come tutti, deve ancora chiudere i conti del 2021 ma le consegne degli ultimi 11 mesi fanno ben sperare, con 1.617.508 Mercedes consegnate nel mondo, pari a un aumento del 3% rispetto al 2020 che era stato sì segnato dal lockdown, ma che negli ultimi mesi aveva fatto segnare un notevole rimbalzo.

Mercedes Classe S

Una delle besteseller del 2021 è stata la nuova Mercedes Classe S, l'ammiraglia della Stella che nonostante un listino prezzi a partire da più di 100.000 euro ha fatto segnare il 45% in più di ordini rispetto al 2020, per un totale di 62.306 immatricolazioni da gennaio a novembre.

Questo è il giusto messaggio ai dipendenti dopo un altro anno turbolento con il coronavirus, la crisi dell'industria dei semiconduttori, il conseguente lavoro ad orario ridotto e l'aumento del lavoro da casa. I nostri colleghi sono la chiave del successo della nostra azienda. Pertanto, è più che giusto ricompensare la loro instancabile dedizione con un bonus straordinariamente elevato.

ha commentato Ergun Lümali, presidente del consiglio generale di fabbrica di Daimler AG e Mercedes-Benz AG.

Un anno di elettriche

La nuova Classe S non è stata la sola novità presentata nel 2021 da Mercedes, sempre più impegnata nell'elettrificare la propria gamma. Negli ultimi mesi infatti sono arrivate le Mercedes EQA - il crossover compatto - Mercedes EQB - il SUV a 7 posti - Mercedes EQE - la berlina media - e l'ammiraglia EQS da più di 700 km di autonomia dichiarata.

E le novità Mercedes per il 2022 contengono tante altri modelli a emissioni zero, compresa la Mercedes Classe G 100% elettrica.