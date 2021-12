Nel 2022 Mercedes espanderà ulteriormente la sua gamma di modelli elettrici con l’introduzione di un SUV basato sulla berlina EQE. Il suo debutto sembra ancora lontano, ma è già la seconda volta negli ultimi due mesi che il prototipo viene “pizzicato” dalle nostre spie in piena fase di test.

Il look del SUV è ancora sconosciuto, ma si sanno già diversi dettagli su quello che sarà un altro modello chiave per Mercedes nel suo piano a emissioni zero.

Look di famiglia

Nelle nuove foto spia, il SUV EQE è ancora totalmente camuffato ed è molto complicato capire le forme e i dettagli che caratterizzeranno il modello definitivo. È molto probabile, comunque, che il design riprenda in buona parte quello della versione berlina, con linee morbide e maniglie a scomparsa che si ritraggono a portiere chiuse per migliorare l’aerodinamica.

Anche la zona posteriore dovrebbe ispirarsi a quello dell’EQE a tre volumi e agli altri modelli della famiglia EQ. Non dovrebbero mancare, quindi, i fari a LED a sviluppo orizzontale uniti al centro dalla “barra” luminosa.

Ci aspettiamo dimensioni piuttosto importanti. L’EQE berlina è lunga 4,97 metri e il SUV non dovrebbe allontanarsi troppo da questo valore. In questo modo, si tratterebbe del modello elettrico a ruote alte più grande di Mercedes. Almeno fino all’arrivo del SUV basato sull’EQS.

Connessa e anche AMG

Ragionevolmente, l’abitacolo conserverà la tecnologia e il lusso dell’EQE berlina. Ci aspettiamo, quindi, una conferma dell’MBUX Hyperscreen con assistente vocale evoluta e una plancia interamente ricoperta di schermi.

Gli interni della Mercedes EQE

È probabile che Mercedes offra l’EQE SUV sia in versione a trazione posteriore che integrale. Nel primo caso, l’EQE 350 potrebbe ricevere un motore elettrico montato al retrotreno e capace di sviluppare 292 CV e 530 Nm di coppia.

Nel listino dovrebbe esserci spazio anche per una versione firmata AMG (forse la EQE 53), anche se è ancora presto per ipotizzare potenza e prestazioni.

Il SUV dovrebbe vedere la luce nel corso del 2022 e verrà assemblato nello stabilimento statunitense di Tuscaloosa dove prenderà vita anche il SUV EQS.