Nel mese di dicembre, tutte le Case automobilistiche si sono attrezzate per garantire ugualmente sconti ed offerte, nonostante l’assenza dell’Ecobonus di inizio anno. Honda, ad esempio, ha promozioni su tutta la gamma, compresa la Honda Civic di fine carriera.

Per una Honda Civic 5p 1.0T in allestimento Elegance, il prezzo di listino di 26.700 euro può essere ridotto fino a 21.900 euro grazie allo sconto della Casa, e solo con ritiro dell’usato o con rottamazione.

Versando un anticipo di 5.800 euro, seguono 47 rate mensili da 239 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,34%), mentre l’ultima maxi rata ammonta a 7.642,80 euro.

In caso di riscatto della vettura, è possibile entro 45 giorni dalla scadenza della rata finale, rateizzare il pagamento con alcune limitazioni: l’importo dovuto massimo è di 19.797,60 euro, con TAEG non superiore al 6,65%.

Vantaggi

Nonostante l’assenza di incentivi statali, Honda è comunque in grado di offrire sulla Civic 5 porte uno sconto di 4.800 euro, in modo da ottenere un prezzo di partenza di poco inferiore ai 22.000 euro.

La rata mensile è relativamente contenuta, mentre è utile l’indicazione dei valori massimi in caso di riscatto rateale della maxi rata.

Svantaggi

Si può accedere all’offerta solo con la permuta, o con la rottamazione: in questo caso, occorre calcolare il pagamento integrale dell’anticipo, pari a 5.800 euro. Nell’esempio non vengono segnalati servizi aggiuntivi, come assicurazioni od offerte di manutenzione.

In sintesi