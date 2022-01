La Nissan Silvia sta tornando e lo farà in veste totalmente elettrica. A rivelare l’indiscrezione è la testata giapponese Best Car che fa riferimento a fonti anonime vicine alla Casa. Il progetto riguarderebbe un “revival” della Silvia ad emissioni zero e non è chiaro se si stia parlando di un concept destinato a rimanere una one-off o di un vero e proprio modello di serie.

Omaggio alla prima della specie

Secondo Best Car, Nissan avrebbe preso effettivamente in considerazione l’idea di un ritorno della Silvia dopo aver visto i render pubblicati da Matthew Weaver, il vice presidente al design della divisione europea del brand nipponico.

In quei progetti, Weaver dava la sua interpretazione moderna della primissima Silvia del 1965 prodotta in appena 554 unità. Le forme semplici e futuristiche del concept avrebbero convinto il management a dare davvero una possibilità al progetto, tanto che la testata parla di una possibile presentazione entro il 2025.

Naturalmente, rumors come questi devono essere presi con le dovute pinze, ma, vedendo come si sta muovendo il mondo dell’auto negli ultimi tempi, l’ipotesi della Silvia non è assolutamente da escludere.

Effetto nostalgia

I costruttori giapponesi stanno puntando tanto sull’effetto nostalgia. La stessa Nissan ha presentato nel 2021 la Z, l’erede della 370Z fortemente influenzata nelle linee e nello stile dalle precedenti generazioni. In più, sempre per mantenere una continuità col passato, la Casa nipponica è al lavoro sulla nuova GT-R, la quale si prepara a diventare una super ibrida da oltre 700 CV.

Nissan Z (2022) Toyota Supra 35th Anniversary

Stesso discorso per Toyota che ha già rilanciato la Supra e ha anticipato la futura Lexus LFA elettrica. Ricordiamo anche Mazda che non sembra aver abbandonato l’idea di un ritorno della RX-7 o della RX-8 con motore rotativo.

In generale, i prossimi anni potrebbero essere ricchi di novità interessanti per tutti gli appassionati di sportive giapponesi.