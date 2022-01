La seconda generazione della Ford GT ha debuttato nel 2016 e, nonostante la sua giovanissima età, è già ricercata dai collezionisti di mezzo mondo.

Prodotta in 1.350 esemplari, la supercar dell’Ovale Blu ha raccolto la pesante eredità dei modelli del passato, tra cui l’iconica GT 40, vincitrice di quattro edizioni della 24 Ore di Le Mans negli anni ’60. L’esemplare finito all’asta su Bring A Trailer è ancora più speciale ed è offerto con caratteristiche uniche al mondo.

Non le manca nulla

Definire “full optional” questa Ford GT è davvero un eufemismo. Prima di tutto, il modello è l’unico al mondo con la tinta Snake Skin Green, un accessorio da 30mila dollari, abbinato al colore argento delle strisce longitudinali, degli specchietti e delle pinze freno.

Il pacchetto Carbon Series, invece, è costato 70mila dollari e ha permesso di risparmiare 18 kg sul peso complessivo grazie a ruote in fibra di carbonio, impianto di scarico in titanio e cofano motore realizzato in policarbonato. In più, l’auto è stata rivestita con una pellicola protettiva SunTek e col liquido impermeabile Gtechniq che allungano la vita della vernice proteggendola da piccoli graffi, raggi UV e grandine.

Anche il parabrezza è protetto a dovere. Questa GT è stata ordinata con vetro Gorilla Glass e la relativa pellicola ClearPlex.

Chi offre di più?

L’abitacolo della Ford GT è altrettanto esclusivo, con sedili Sparco in fibra di carbonio e rivestimenti in Alcantara nera su tutta la plancia. La postazione del guidatore è fissa e si possono aggiustare solo le regolazioni di volante e pedaliera, mentre i tappetini sono specifici per questo modello dato che ne riportano il numero di telaio.

A dare vita alla Ford è il 3.5 V6 EcoBoost da 656 CV e 746 Nm di coppia, un propulsore capace di spingere la supercar da 0 a 100 km/h in 3 secondi e di sfiorare i 348 km/h di velocità massima.

Avendo percorso appena 50 chilometri, non sorprende che le offerte per questa GT siano schizzate velocemente alle stelle. A più di una settimana dalla chiusura dell’asta, il suo valore è già salito a 1,05 milioni di dollari (920mila euro). Ben più del prezzo originale di listino che nel 2019 era di 640mila dollari (559mila euro).