La gamma della Porsche Cayenne si arricchisce con l’allestimento speciale Platinum Edition. Il SUV tedesco riceve una dotazione ancora più completa ed esclusiva puntando sull’estetica e un abitacolo ancora più lussuoso. Disponibile per numerose motorizzazioni (comprese le ibride E-Hybrid) e anche per la variante Coupé, è già ordinabile in tutte le concessionarie europee.

Nera e "platinata"

Si tratta del secondo modello “Platinum Edition” dopo la Panamera. Come l’ammiraglia, anche il SUV è caratterizzato dai dettagli in nero lucido come la cornice dei finestrini, le modanature sulle portiere e su parte della calandra. Presenti anche gli inserti in Satin Platinum che rendono unico il look delle prese d’aria, del logo Porsche e delle luci LED posteriori.

Anche i cerchi in lega RS Spyder Design da 21" sono in Satin Platinum, mentre i terminali di scarico e alcuni elementi dello spoiler conservano un sobrio colore nero.

Per quanto riguarda le tinte carrozzeria, la Cayenne Platinum Edition è ordinabile in nero carbone, bianco carrara, mogano, blu notte e la speciale colorazione gesso.

Un salotto di lusso (e personalizzabile)

Aprendo la portiera si viene accolti dal badge “Platinum Edition” sul battitacco, mentre l’abitacolo conserva tutto il lusso degli altri allestimenti della Cayenne. Tra le aggiunte, l’edizione speciale della Porsche può contare sui rivestimenti in alluminio Rhombus e listelli color argenti sui pannelli delle portiere.

La dotazione di serie comprende i fari LED con Porsche Dynamic Light System (PDLS), tetto panoramico, vetri oscurati, impianto audio Bose, sedili sportivi in pelle regolabili elettricamente e l’orologio analogico al centro della plancia.

In più, la divisione Porsche Exclusive Manufaktur consente di personalizzare interni ed esterni con numerosi altri accessori.

L’allestimento Platinum Edition è abbinabile alle varianti 3.0, S ed E-Hybrid e alle corrispondenti versioni della Cayenne Coupé. I prezzi per l’Italia non sono stati annunciati, ma i primi esemplari verranno consegnati da maggio 2022.