Porsche lancia un importante aggiornamento per i sistemi d’infotainment dei suoi modelli. La sesta generazione del Porsche Communication Management (PCM) equipaggiato su 911, Taycan, Cayenne e Panamera riceve numerose nuove funzioni.

Nuova grafica, connessione diretta a Spotify e Charging Planner migliorato sono solo una parte degli update che saranno di serie su tutti i nuovi modelli e che verranno introdotti nelle prossime settimane sulle auto già vendute.

Nuovo look e Spotify senza smartphone

Il PCM 6.0 può contare su un’interfaccia rinnovato con nuove icone e colori disegnato seguendo i consigli dei clienti. Per accedere alle varie funzioni è stato migliorato il Voice Pilot, l’assistente vocale che ora permette di visualizzare direttamente le notizie dei quotidiani online, il manuale d’uso dell’auto e l’ascolto della musica in streaming.

A tal proposito, i clienti Porsche possono ascoltare canzoni e podcast preferiti sul proprio account Spotify Premium collegando l’account al Porsche ID. Dopodiché di potrà accedere a Spotify senza dover connettere lo smartphone. L’app è direttamente disponibile sul PCM con tanto di funzioni di like, salvataggio di playlist e tanto altro.

Gestire le ricariche è più semplice

Per quanto riguarda i modelli Taycan, Porsche ha reso più preciso il calcolo delle tempistiche di ricarica del Charging Planner. L’algoritmo è stato ottimizzato e, nella pianificazione dei percorsi, dà la priorità alle stazioni di ricarica con capacità più elevate (da 150 kW in su). Inoltre, la navigazione tiene conto non solo della ricarica, ma anche del tempo necessario per iniziare e concludere l’operazione stessa.

Utilizzando la funzione di zoom del navigatore si possono vedere tutte le colonnine di ricarica rapida nella zona selezionata. In alternativa, è possibile “filtrare” le varie stazioni disponibili e ordinarle per kW erogati.