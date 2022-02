Un modello campione di vendite come la Golf 8 non poteva essere escluso dalle promozioni Volkswagen del mese di febbraio, che per la verità riguardano un po’ tutta la gamma, grazie alla formula Progetto Valore Volkswagen.

Di fatto, si tratta di un finanziamento con anticipo, piccole rate mensili e maxi rata finale, con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto dopo i tre anni; la differenza rispetto a prima è che lo sconto è offerto da Casa e Concessionarie, e non è necessario avere un usato in permuta, o da rottamare.

Con un listino di partenza di 27.123 euro anziché 29.800 euro, c’è da versare un anticipo di 5.500 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 249 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,99%), con rata finale di 15.708.17 euro. L’offerta comprende anche un’estensione di garanzia di due anni per un massimo di 80.000 km.

Vantaggi

Se la Golf 8 rimane tuttora uno dei modelli più venduti di Casa Volkswagen, può essere interessante un’offerta che permetta di dilazionare bene la spesa nei tre anni.

Nella rata è compresa la garanzia di quattro anni, uno in più rispetto al termine dei 36 mesi, mentre l’anticipo di 5.500 euro può essere compensato con una permuta, comunque non obbligatoria per aderire all’offerta.

Svantaggi

Lo sconto iniziale di 2.677 euro sul listino è sicuramente inferiore rispetto a quello ottenibile nel periodo degli ecoincentivi; in più c’è qualche spesa da considerare, dall’anticipo di 300 euro agli oneri finanziari, fino agli eventuali optional in più sulle vetture in offerta

In sintesi