Continuano regolarmente le offerte sull’intramontabile Lancia Ypsilon, in tutte le versioni e allestimenti, anche nel mese di febbraio. Ogni mese c’è qualche lieve differenza negli esempi ufficiali, al di là della disponibilità o meno degli incentivi statali: è sempre previsto uno sconto iniziale, ma variano gli importi di anticipo e rate, e attualmente è necessaria la rottamazione.

Una Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop mild hybrid, nel più completo allestimento Gold, si può acquistare a 14.700 euro anziché 17.500 euro se si paga subito; altrimenti, il prezzo iniziale scende a 13.200 euro.

Dopo un anticipo di 4.270 euro, le successive rate mensili sono 36 da 139 euro (TAN 6,85%, TAEG 10,55%), comprensive di 3,50 euro di spese di incasso.

Alla fine è prevista la rata finale di 6.293,67 euro, che è anche valore futuro garantito in caso di sostituzione; questo valore richiede una percorrenza di non più di 45.000 km, con 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’offerta non sono indicati servizi aggiuntivi, anche se in caso di acquisto online si possono ottenere 5 anni di garanzia.

Vantaggi

Le offerte Lancia continuano sui vari modelli Ypsilon -ad esempio, c’è anche la Silver con rata ancora più bassa, da 129 euro al mese. Lo sconto iniziale di 4.300 euro è piuttosto importante rispetto al costo totale, e le rate sono piuttosto basse, considerando il fatto che includono le spese di incasso.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione, per cui l’anticipo di 4.270 euro dovrà essere versato subito. Gli oneri finanziari e le spese incidono abbastanza sul totale, così come gli interessi, con un TAEG superiore al 10%.

In sintesi