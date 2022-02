Nel mese di febbraio, sono proposte in offerta varie serie speciali di recente presentazione: per esempio, la Fiat 500 (RED), che fa parte delle serie di vetture rosse legate all’organizzazione fondata da Bono Vox contro le pandemie, e dotate di accessori specifici.

Il finanziamento Contributo Prezzo di febbraio legato alla 500X 1.0 120 CV è valido solo con permuta o rottamazione, e prevede innanzi tutto uno sconto iniziale: dai 26.100 euro si scende a 19.500 euro.

Non è previsto quindi anticipo, e tutto l’importo viene pagato a rate mensili: 12 da 204,57 euro e 84 da 289,44 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,32%). Questo significa che non ci sono maxi rata e limite chilometrico, e che occorre aggiungere all’esempio gli oneri finanziari, ma non ad esempio i 3,5 euro al mese di incasso rata, già inclusi nell’importo.

Vantaggi

Fiat continua a proporre soluzioni con anticipo zero e senza maxi-rata, che sono piuttosto rari nelle offerte di questo periodo. La 500X si acquista con rate piuttosto basse, circa 200 euro il primo anno e meno di 300 per i successivi, e lo sconto di 6.600 euro ricorda i tempi degli ecoincentivi.

Svantaggi

Questo esempio non comprende servizi aggiuntivi, come garanzie o assicurazioni: l’unico vantaggio possibile è l’aggiunta di due tagliandi in caso di acquisto online. Il finanziamento è piuttosto lungo, visto che dura 8 anni, ed è necessario un usato in permuta o da rottamare.

In sintesi