Che Bugatti non sia una Casa automobilistica come le altre lo sappiamo. Il suo modello "entry level" (che fa ridere definirlo tale) Chiron costa 3,6 milioni di euro, ha un motore W16 e sprigiona 1.500 CV ed è prodotta in appena 500 unità, tutte già vendute. Da lì in poi si sale vertiginosamente, toccando prezzi e potenze da urlo, con possibilità di personalizzazione praticamente infinite.

Di listini prezzi non ce ne sono e sapere quali siano gli importi spesi dai proprietari per rendere uniche le loro Bugatti è difficile, per fortuna ogni tanto vengono in aiuto informazioni "rubate" e prontamente pubblicate su internet. Come quella che vi riportiamo qui sotto, relativa a un optional che da solo costa quanto una Lamborghini Huracan: circa 196.000 euro.

Più che speciale

Si tratta della speciale tinta denominata Blue Royal Carbon, come quella che vedete in foto, un blu scuro decisamente d'effetto. E la domanda "meglio un optional del genere o una Huracan" non bisogna nemmeno porsela: chi acquista una Bugatti Chiron probabilmente la V10 del Toro ce l'ha già in garage.

La colorazione rappresenta solo il non plus ultra di una configurazione milionaria che comprende lo Sky View da 62.000 dollari (circa 55.000 euro, quanto una Volkswagen Golf R), il pacchetto "Interior trim parts - Black anodized" per 56.000 dollari (circa 49.300 euro) o i sedili comfort da 12.000 dollari (10.600 euro). Non basta? C'è il coprimotore Blue Royal Carbon offerto a 12.500 dollari (11.000 euro) o il logo in argento a 6.200 dollari (5.480 euro). Il totale degli accessori fa 476.450 dollari, ovvero 421.456 euro. Più di una Lamborghini Aventador SVJ, per un prezzo totale che per la Bugatti Chiron in questione recita 4,3 milioni di dollari, 3,8 milioni di euro.

Come sarà il futuro?

Hypercar per pochissimi destinata a lasciare il passo all'erede, in arrivo nel 2024 e della quale ancora non si sa praticamente nulla. Ma se già recitate il de profundis per il monumentale W16 ci ha pensato Mate Rimac, ad di Bugatti dopo l'acquisizione da parte di Rimac, a rassicurare gli appassionati: "Vi stupiremo, vi sorprenderemo in particolare con caratteristiche mai viste prima su altre auto e spingeremo ancor più nella direzione dei motori a combustione"