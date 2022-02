La transizione verso l’elettrico sta procedendo in modo spedito, ma tanti costruttori non sono ancora pronti per puntare tutto solo su modelli ad emissioni zero.

Il peso delle elettriche sul mercato europeo sta aumentando di anno in anno, anche se il Continente procede a diverse velocità di Paese in Paese. Ecco spiegato perché, nonostante l’arrivo imminente del SUV elettrico Embla, Volvo non vuole ancora privarsi della sua XC90 con motori termici.

C’è ancora mercato per le ibride

Il ceo di Volvo Hakan Samuelsson ha rivelato ad Automotive News Europe che la Casa utilizzerà due impianti per produrre contemporaneamente la XC90 e la sua erede a batteria. Quest’ultima verrà assemblata in South Carolina, mentre la prima continuerà ad essere realizzata in Svezia. La ragione spiegata da Samuelsson è che c’è ancora tanta richiesta per i modelli con powertrain ibridi come quelli equipaggiati dalla XC90.

Tra l’altro, il SUV non solo continuerà ad essere prodotto, ma riceverà anche un restyling nei prossimi anni. Il rinnovamento, comunque, riguarderà solo l’estetica, mentre i motori rimarranno gli stessi fino all’uscita di scena che avverrà intorno al 2025.

Il SUV venuto dal futuro

Il particolare caso di Volvo, comunque, non è isolato nella storia dell’auto. In passato, Jeep ha continuato a produrre le generazioni JK e JL della Wrangler per diverso tempo, mentre Ram ha fatto lo stesso col suo pick-up di quinta generazione e la versione Classic. Guardando all’Europa, invece, vengono in mente la Renault Clio e la Clio Storia oppure la Peugeot 207 che per un certo numero di anni è stata affiancata dalla 206+.

Volvo Concept Recharge

La prima Volvo nativa elettrica, la Embla, rappresenterà una rivoluzione per il brand svedese. Realizzato su una nuova piattaforma, il SUV utilizzerà il sistema operativo VolvoCars.OS sviluppato insieme a NVIDIA con guida autonoma evoluta e connettività avanzata grazie anche all’integrazione coi servizi Google.

L’Embla monterà batterie più efficienti, la cui evoluzione proseguirà negli anni fino ad arrivare (in teoria) a 1.000 km di autonomia reale entro la fine del decennio.

Per saperne di più, comunque, dovremo attendere ancora qualche mese.