Ogni settimana vi presentiamo Concept Dimenticate sempre diverse. A volte però non è facile trovare informazioni in merito a concept mai nati, come nel caso della BMW 2K2 del 1999. Questo perché si tratta di un progetto più "riservato" che dimenticato: ad oggi infatti non è ancora chiaro il perché BMW, a un passo dalla produzione, abbia deciso di abbandonare l'erede spirituale della 2002.

Un concept ben nascosto

I progettisti BMW hanno iniziato a lavorare nel 1997 ad un prototipo che potesse in qualche modo fare da erede alla 2002 Turbo degli Anni '70, e da qui nacque la nomenclatura 2K2 (in inglese, la "K" dopo un numero indica le migliaia).

BMW 2002 Turbo (1973)

La Casa dell'Elica ha spiegato all'epoca di aver utilizzato "nuove tecnologie in fase di progettazione", e che il prototipo della 2K2 era frutto di "ingegneria applicata direttamente tramite strumenti digitali, tra cui forme 3D e progettazione virtuale". Quindi la 2K2 è stata a tutti gli effetti la primissima BMW ad esser immaginata e studiata tramite programmi digitali, permettendo ai designer e agli ingegneri di svilupparla in soli 18 mesi.

Il concept era pronto nel 1999 e, cogliendo l'occasione, la versione di produzione avrebbe dovuto fare il suo debutto proprio nel 2002. In sostanza era una coupé a due portiere e quattro posti che, se fosse giunta sul mercato, avrebbe preso il posto della BMW Serie 3 in variante Compact (e45 / e46) e della Serie 1 Coupé.

Mancava pochissimo alla produzione

Le immagini della BMW 2K2 sono molto più rare di quanto si possa pensare: BMW stessa ha pubblicato solo questi pochi scatti che vedete qui sopra e in copertina, mostrando in un mosaico vari dettagli (che comunque riescono a dare un'idea generale dell'auto).

Il frontale è quasi identico alla Serie 3 e46 del 1998 e la fiancata rimanda alla Serie 1 Coupé, ma è il posteriore a lasciare perplessi: il layout della fanaleria sembra quasi come quello della Renault Velsatis - potete farvi un'idea con la foto qui sotto.

BMW M3 CSL e46 (2002) Renault Velsatis

L'interno era in parte ripreso sempre dalla Serie 3 e46: volante a tre razze, sedili e console centrale erano sostanzialmente identici, ma dalle foto nel mosaico è difficile avere un'idea più chiara dell'abitacolo.

Il marchio tedesco sostiene che se la 2K2 fosse entrata in produzione, avrebbe potuto essere alimentata da qualsiasi motorizzazione BMW fra i 1.8 e i 2.2 litri, e potenzialmente anche da un sei cilindri per un rapporto peso/potenza ottimale.

Alla produzione in serie mancava letteralmente un soffio, ma poi BMW ha deciso di abbandonare l'idea della 2K2 e di concentrarsi sul resto della gamma - riempiendo questo segmento appunto con la Serie 3 Compact e la Serie 1 Coupé. Tutt'oggi non è chiaro il perché di questa scelta, dato che BMW non si è mai espressa a riguardo.

BMW 2002 Hommage (2016)

D'altro canto, la Casa bavarese non ha dimenticato il proprio passato con la 2002: nel 2016 infatti ha presentato un secondo concept in merito, la BMW 2002 Hommage, che sfoggiava un look aggressivo e di forte ispirazione alla coupé sportiva 2002 Turbo degli Anni '70, ma che non è mai stata intesa come futura auto di produzione. L'Hommage 2002 è una sorta di "erede" della 2K2, quindi forse potremmo aspettarci un terzo concept di questa serie nei prossimi anni.