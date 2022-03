Nel 2021, la Lamborghini Aventador ha detto ufficialmente addio dopo una carriera iniziata nel 2011. L’Ultimae rappresenta l’ultima evoluzione della supercar di Sant’Agata, con la sua erede che sembra già pronta a raccoglierne l’eredità.

Da qualche mese, infatti, abbiamo iniziato ad avvistare i primi prototipi della nuova Aventador, la quale avrà nome, design e motore completamente diversi. E, grazie alle nuove foto spia, riusciamo a vedere per la prima volta alcune delle forme della prossima Lamborghini.

Ispirata dalla Sian

Il prototipo è ancora ben mimetizzato, ma è possibile iniziare ad immaginare come sarà la nuova "Lambo" top di gamma. Prima di tutto, il frontale appare più basso rispetto all’Aventador, coi fari LED che sembrano allungarsi di più verso l’asfalto come nella Sian.

Nella fiancata si notano le grandi prese d’aria in corrispondenza del motore e gli sfoghi vicino ai passaruota per dare respiro all’impianto frenante. Di profilo, inoltre, la Lamborghini sembra più lunga del modello uscente, mentre nel posteriore troviamo luci LED con design simile (anche in questo caso) alla Sian.

A separare i fanali ci pensano quattro terminali di scarico posizionati molto in alto. E non passa inosservato anche l’aggressivo diffusore con quattro vistosi profili aerodinamici.

Una “Lambo” con la scossa

La nuova Lamborghini sarà elettrificata. A farlo capire sono gli adesivi gialli presenti sul cofano anteriore che segnalano la presenza di una batteria. Non si sa ancora, però, se il powertrain dell’erede dell’Aventador sarà mild hybrid o ibrido plug-in.

La seconda opzione rimane la meno probabile dato che il modello dovrebbe puntare sempre su una carrozzeria leggera grazie all’ampio uso di fibra di carbonio. A prescindere dal grado di elettrificazione, comunque, la potenza potrebbe superare tranquillamente gli 800 CV e forse avvicinarsi ai 900 CV per rispondere coi toni giusti alla Ferrari 812 Competizione e alla 296 GTB ibrida.

La presentazione del nuovo modello potrebbe avvenire tra fine 2022 e il 2023. Al tempo stesso ricordiamo che Lamborghini è al lavoro anche sul restyling della Urus e sulla Huracan Sterrato, una speciale variante fuoristrada.