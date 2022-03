La salvaguardia degli oceani è un tema molto importante per tutti, aziende comprese. Le Case auto sfruttano da sempre questa risorsa naturale per trasportare in tutto il mondo componenti per assemblaggio o intere auto, con navi oggi sempre più sostenibili.

Tra le Case sempre più attente all'argomento "mare" spicca Hyundai, che per il secondo anno consecutivo rinnova la partnership con Healthy Seas, la ONG che dal 2013 si occupa della salvaguardia della flora e della fauna del mondo sottomarino.

No alla plastica

Uno dei principali obiettivi di Healthy Seas è quello di liberare mari e oceani da tutta quella microplastica nociva alla salute degli esseri viventi. Ne sono un chiaro esempio le isole di plastica che seguono le correnti al centro degli oceani, i carichi disperi delle navi non ancora ritrovati oppure le enormi reti abbandonate dai pescherecci perché incagliate, che diventano un pericolo per pesci di grandi e piccole dimensioni.

Chi conosce bene il mare lo sa, infatti, un carico perso può restare tale per diversi anni perché una volta entrato all'interno delle grandi correnti la sua precisa geolocalizzazione, necessaria al recupero, diventa pressoché impossibile.

I tappetini

Tutta la plastica recuperata in mare da Healthy Seas viene utilizzata per realizzare l'ECONYL, un materiale brevettato nel 2011 e simile al Nylon. Con questo composito Hyundai ha deciso di realizzare dal 2021 tutti i tappetini dell'elettrica IONIQ 5, per rendere la nuova auto dal design innovativo ancora più sostenibile, evitando quindi di utilizzare nuova plastica o nuove fibre.

Il presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, Michael Cole ha commentato così l'iniziativa:

Per Hyundai, come azienda guidata dai valori, la sostenibilità non è solo una tendenza, ma una necessità sociale. Attraverso la nostra partnership con Healthy Seas, possiamo imprimere un effetto positivo sia sull’ambiente sia sulle comunità locali.

Nel corso del 2022, con il rinnovo della partnership, l'utilizzo di tappetini in ECONYL sarà ampliato a tutta la gamma della H coreana.

Ma non è tutto, il Brand inoltre, per tutto il 2021, si è occupato di realizzare eventi e iniziative per sensibilizzare il pubblico a una gestione più consapevole degli oceani. Iniziativa che continuerà anche per il 2022, perché gli oceani sono un bene comune molto importante, per mantenere la vita sulla terra sostenibile, che va preservato.