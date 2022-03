Si avvicina a grandi passi l’Easter Jeep Safari. Dal 9 al 17 aprile, la città di Moab, nello Utah, ospiterà uno dei raduni off-road più importanti del mondo e tra le protagoniste assolute della 56esima edizione ci sarà ancora una volta Jeep.

Il marchio americano sarà presente con una carrellata di nuovi accessori firmati Jeep Performance Parts e con alcuni concept (anticipati da foto teaser nelle scorse settimane) che mettono insieme il meglio della creatività e della tecnologia del brand.

La Grand Cherokee per andare ovunque

Il primo prototipo annunciato da Jeep riguarda un SUV 4xe elettrificato che, secondo la Casa, “conquisterà anche il terreno più difficile lungo i sentieri dell’entroterra di Moab”. La foto mostra un faro LED molto simile a quello della nuova Grand Cherokee, la quale è disponibile in Europa proprio con un powertrain ibrido plug-in 4xe.

È probabile che Jeep stia lavorando ad una versione estrema del suo SUV di riferimento, magari con un assetto preparato ad hoc per superare i dislivelli più complicati e per gestire senza problemi i percorsi sulle rocce.

La Wrangler più tosta di tutte

La seconda immagine teaser rappresenta il frontale stilizzato da una Jeep Wrangler. Non si tratta di un modello qualunque, bensì di un allestimento Rubicon 392 (riconoscibile dai due badge sul cofano) non venduto sulla rete ufficiale europea. Si tratta della Wrangler più potente mai realizzata ed è dotata di un esagerato 6.4 V8 da 477 CV.

Per questo concept, Jeep potrebbe aver studiato una versione celebrativa per i 20 anni dal lancio dei modelli Rubicon. Oppure, il marchio potrebbe utilizzare la 392 per mostrare alcuni nuovi accessori disponibili in futuro per tutte le Wrangler.

La Gladiator si evolve

Il terzo e il quarto teaser sono incentrati anche sul pick-up Gladiator. Una foto anticipa una possibile "fusione" con la Wrangler per aumentare l'angolo d'attacco sullo stile della CJ-8 Scrambler. L'altra immagine, invece, presenta la sagoma del pick-up in formato QR Code e il logo di Jeep Performance Parts.