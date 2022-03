Cosa ci fanno tre Toyota in drift in un centro commerciale? No, non siamo nel mezzo delle riprese di un nuovo capitolo di Fast & Furious, ma di un insolito spot video realizzato dalla Casa giapponese. Creato all’interno della campagna di marketing “Pitch”, il video vede protagoniste una GR86 e due speciali GR Supra modificate per il drift.

Un "Focus Group" da convincere

La trama dello spot ironizza sul confronto tra alcuni dirigenti Toyota “conservatori” e un gruppo di appassionati affamato di velocità e acrobazie. I responsabili marketing cercano di spiegare alla dirigenza che auto così sportive meritano uno spot altrettanto spettacolare e lo fanno mostrando le incredibili riprese realizzate all’interno di un centro commerciale abbandonato poco fuori Chicago.

Nonostante la poca convinzione dei dirigenti, il cosiddetto “Focus Group” è entusiasta nel vedere le scatenate Toyota alle prese con drift e accelerazioni.

Supervisionato dal produttore Elliot Blanco, il video di quattro minuti è stato girato nell’arco di tre giorni a temperature sottozero. Al volante delle auto ci sono tre piloti esperti come Frederic Aasbø, Ken Gushi e Jhonattan Castro.

Tutte le auto del video

La Toyota GR86 è l’unica “stock” tra quelle del video. Giunta alla seconda generazione nel 2021, la sportiva compatta è mossa da un 2.4 boxer aspirato che invia i suoi 234 CV alle sole ruote posteriori consentendo uno scatto 0-100 km/h di 6,3 secondi e una velocità massima di 226 km/h.

Difficile capire quanto siano potenti le due Supra, ma è molto probabile che si tratti di modelli modificati e portati ben oltre i 340 CV della versione stradale.

Tra l’altro, alla fine del video fa una brevissima comparsa la GR Corolla, la variante più estrema della media giapponese che arriverà negli Stati Uniti nei prossimi mesi con un 1.6 turbo 3 cilindri (lo stesso della GR Yaris) portato a circa 300 CV.