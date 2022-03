Cupra continua la sua crescita, confermata anche dai numeri di vendita del 2021, grazie soprattutto al successo della Formentor, il SUV coupé sportivo mosso da una gamma motori eterogenea che dai 150 CV del 2.0 TDI e del 1.5 TSI arriva ai 390 della VZ5 col 5 cilindri di origine Audi. Un modello dedicato esclusivamente al brand sportivo di Seat che nel 2024 sarà affiancato da un altro SUV 100% Cupra, anticipato oggi da un primo teaser.

Il nome ancora non si conosce, così come non sono stati comunicati i dati tecnici, sappiamo solo che sarà mosso da differenti motorizzazioni, tra le quali saranno presenti unità mild hybrid e plug-in, quest'ultima con un'autonomia in elettrico da record.

Quota 100

Secondo quanto dichiarato da Cupra infatti il nuovo SUV PHEV potrà percorrere circa 100 km/h in modalità emissioni zero, praticamente il doppio rispetto alla Formentor plug-in da 245 CV. Delle batterie non è stato detto nulla ma, considerando i 12,8 kWh della SUV coupé, la potenza dovrebbe toccare almeno i 20 kWh. Come detto le potenze di motore endotermico ed elettrico non si conoscono ancora, ma trattandosi di un SUV appartenente a un brand sportivo come Cupra si dovrebbero superare agevolmente i 245 CV della Formentor plug-in.

Dal video teaser si possono poi indovinare le forme del nuovo SUV spagnolo, con muso particolarmente lungo e andamento del tetto che si abbassa leggermente solo nella parte posteriore, per massimizzare spazio e abitabilità. Un modello da famiglia con una lunghezza di circa 4,5 metri, come l'Audi Q3, con la quale condividerà la fabbrica ungherese di Györ.

La sportività piace

Il nuovo SUV (anche) plug-in sarà solo una delle tante novità Cupra dei prossimi anni: dopo il 2022 segnato dalla piena commercializzazione della Born, la prima elettrica del marchio, arriveranno (nel 2025) infatti la versione di serie della Tavascan, SUV medio a emissioni zero, e della Urban Rebel, la compatta sportiva a batteria anticipata da una cattivissima concept al Salone di Monaco 2021.