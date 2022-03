Manca poco alla fine del mese di marzo, ma è ancora possibile accedere ad alcune offerte che prevedono sconti, piccole rate mensili e alcuni servizi inclusi.

Le Concessionarie DS, ad esempio, promuovono il finanziamento Style Drive Premium per i modelli della Casa francese: vediamo, ad esempio, la proposta per una DS 3 Crossback in allestimento So Chic, con motorizzazione PureTech 100 a benzina e con cambio manuale.

Grazie a uno sconto di 3.750 euro, il listino di partenza è di 23.350 euro anziché 27.100 euro; si versa quindi un anticipo di 8.370 euro, più le spese del finanziamento, per pagare poi 35 mensilità da 148,93 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,44%).

Al termine c’è la maxi rata di 12.217,53 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto, e per un massimo di 45.000 km.

Per aderire all’offerta occorre dare in permuta una vettura intestata da almeno 6 mesi, ma non necessariamente da rottamare; inoltre, l’esempio comprende il servizio facoltativo DS Extended Care, che include tre anni di garanzia sempre per un massimo di 45.000 km.

Vantaggi

L’offerta che DS propone per la DS 3 Crossback presenta alcune caratteristiche vantaggiose: una buona riduzione del listino iniziale, anche onsiderando il posizionamento premium della vettura, il basso importo della rata mensile, e la garanzia estesa per tutta la durata delle rate mensili.

Svantaggi

E’ necessaria una vettura in permuta, intestata da almeno 6 mesi; attenzione anche a tasse e oneri finanziari, e ad eventuali accessori presenti nelle vetture attualmente ancora in offerta, per il calcolo esatto dei costi.

In sintesi