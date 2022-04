Il tuner tedesco Manhart raramente ha messo mano, nel corso della sua storia, ad auto diverse da BMW, Mercedes-Benz o Audi. Ma per uno dei suoi ultimi progetti l'azienda ha fatto un eccezione: si chiama RV 650 e si basa sulla nuova Land Rover Range Rover.

Il SUV britannico è uno dei prodotti più in voga nel segmento dei SUV di lusso negli ultimi mesi, con nuove versioni con altrettanti powertrain ​​attualmente in fase di sviluppo. A tal proposito, anche il nuovo progetto Manhart non ha portato solo novità estetiche ma anche a livello di motore. Vediamolo nel dettaglio.

Colori tipici

La Range Rover Vogue RV 650 è stata modificata e riverniciata con cerchi e carrozzeria nei tipici colori di Manhart. Gli aggiornamenti visivi estetici sono stati minimi, e, a colpo d'occhio, risultano quasi difficili da notare. Tra le tante cose includono una serie di cerchi in lega a più razze forgiati e molti dettagli in color oro.

La modifica più visibile, come per tutti i tuning del preparatore tedesco, è la nuova combinazione di colori esterni, che consiste nel caratteristico look completamente nero di Manhart con decalcomanie dorate. Anche le ruote sono rifinite nella stessa tonalità dorata e accenti dello stesso colore possono essere notati anche sulla fascia anteriore attorno alla griglia del radiatore e sul retro attorno al diffusore.

Certo, l'aspetto esterno così vistoso probabilmente non accontenterà i gusti di tutti, così come l'interno che segue la stessa combinazione di colori prevista per l'esterno. L'oro e il nero dell'abitacolo sono, infatti, identici ai colori esterni e quasi tutte le superfici che possono essere toccate con mano sono state rivestite con pelle pregiata.

Gli accenti scelti individualmente completano il pacchetto di colorazioni stravaganti e danno ai clienti la possibilità di personalizzare il proprio SUV a piacimento.

Motore BMW

Ma quando si tratta di Manhart, di solito si parla di un tuning che va ben più in fondo di una semplice verniciatura estetica.

Lo storico V8 biturbo da 4,4 litri BMW, il V8 che già di base equipaggia la Range Rover Vogue e probabilmente la causa che ha spinto il preparatore tedesco a effettuare questo lavoro, è l'unico motore disponibile per poter elaborare l'auto con Manhart, che nel suo pacchetto aggiuntivo offre anche un sistema di scarico ad alte prestazioni come opzione.

Nell'elenco delle caratteristiche implementate dal tuner c'è anche un aggiornamento del software di gestione delle sospensioni che conferisce alla Range Rover un aspetto leggermente più basso.

I dettagli sui prezzi, sulla disponibilità e sulla potenza incrementata non sono stati rilasciati ancora. Il preparatore tedesco ha soltanto specificato che gli ordini sono aperti e accettati, ma solo per i clienti del medio oriente.